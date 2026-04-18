Trasladan a un afectado por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Algeciras (Cádiz)

Archivo - Vehículos de Bomberos de Cádiz en una imagen de archivo. - CONSORCIO BOMBEROS DE CÁDIZ - Archivo

El incendio se ha saldado también con otros dos afectados, entre ellos un menor

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 21 años ha sido asistido esta madrugada por los servicios médicos tras inhalar humo a causa de un incendio de vivienda en Algeciras (Cádiz), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que varios testigos alertaron al 112 minutos antes de las 5,00 horas de la madrugada informando de un fuego en una tercera planta de la urbanización Torre Almirante de Algeciras. Los sanitarios atendieron en el lugar a tres personas, entre ellas un menor, a causa de la inhalación del humo acumulado, aunque finalmente solo uno de ellos --un varón de 21 años de edad-- tuvo que ser evacuado al Hospital Punta Europa para su atención médica.

Hasta el lugar de los hechos, el 112 activó rápidamente a efectivos de Bomberos --que movilizaron dos camiones y una autoescala--, Policía Nacional y Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.