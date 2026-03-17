Tres detenidos con 334 petacas de gasolinas en cuatro narcolanchas durante el fin de semana en la provincia de Cádiz

Una de las embarcaciones con petacas de gasolina intervenidas en la provincia. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres personas e incautado durante el pasado fin de semana un total de 334 petacas de gasolina y cuatro embarcaciones dedicadas al abastecimiento de medios logísticos necesarios para favorecer el narcotráfico en la desembocadura del río Guadalete, las marismas de Barbate y la Bahía de Cádiz.

En total, según ha indicado la Guardia Civil en una nota, más de 8.400 litros de combustible entre petacas y embarcaciones, destinados a abastecer a las embarcaciones de alta velocidad (EAV). Además, ha destacado que una de ellas llevaba acoplado un remolque para abastecer el transporte de mayor cantidad de petacas en un solo viaje.

Las actuaciones se han llevado a cabo durante el pasado fin de semana tras el desarrollo de varios operativos policiales llevados a cabo en la desembocadura del río Guadalete, en las marismas del río Barbate y Bahía de Cádiz.

Así, la primera de las intervenciones se produjo la mañana del día 14 en la Bahía de Cádiz a través de la Central Operativa Compleja de la Comandancia que detectó una embarcación sospechosa navegando rumbo a la Bahía de Cádiz, en mar abierto, y tras activar a la patrullera del Servicio Marítimo Provincial intervinieron una embarcación de fibra con motor de 75 cv cargada con 104 garrafas de gasolina.

La siguiente intervención se produjo la mañana del pasado día 15 en la desembocadura del río Guadalete después de avistar una embarcación de alta velocidad dirección a la Bahía de Cádiz, por lo que se activó un operativo que pudo interceptar la embarcación, panelable de ocho metros de eslora, en la bocana del río Guadalete cargada con más de 100 garrafas de gasolina y tripulada por tres personas, que fueron detenidas por delitos de contrabando y tenencia de sustancias explosivas o inflamables.

La última actuación se produjo esta madrugada con la interceptación de dos embarcaciones y un remolque cargados con 130 garrafas de gasolina en las marismas del río Barbate, localizadas por la Patrulla de Fiscal y Fronteras de Barbate y patrullas de seguridad ciudadana por tierra y, apoyo por mar del Servicio Marítimo Provincial de Algeciras.