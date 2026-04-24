Tres detenidos y 904 plantas de marihuana incautadas al desmantelar varios cultivos ilegales en Sanlúcar (Cádiz)

Plantacion de marihuana desmantelada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha llevado a cabo dos actuaciones en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, que han culminado con la desarticulación de varias infraestructuras destinadas al cultivo intensivo de marihuana en interiores, con la incautación de 904 plantas, así como con la detención de tres personas presuntamente implicadas en las mismas.

En una primera intervención, realizada el pasado 9 de abril, los agentes localizaron una infraestructura especialmente preparada para el abastecimiento de cultivos indoor a gran escala, centrada en el cultivo y tratamiento de plantas en sus fases iniciales, ha informado la Policía en una nota.

Durante la operación, los agentes procedieron al desmantelamiento de dicha instalación, en la que se hallaron 4.586 esquejes preparados para su distribución y 200 plantas "madre", destinadas a la producción continua de dichos esquejes. Asimismo, el autor de los hechos, que fue detenido, disponía de otro cultivo indoor con 220 plantas en fase de floración, también intervenidas.

Posteriormente, el 15 de abril, en el marco de una investigación policial dirigida a la localización y desarticulación de cultivos indoor en la misma localidad, se procedió a la localización de otras dos nuevas plantaciones.

En esta segunda actuación se incautaron 136 y 568 plantas de marihuana, respectivamente, y se detuvo a dos personas encargadas de la custodia de los cultivos.

A los tres detenidos se les imputan delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.