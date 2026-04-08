La Universidad de Cádiz crea la Cátedra de Derecho Registral en colaboración con la Fundación Registral

El rector de la UCA con representantes de la Fundación Registral. - UCA

CÁDIZ 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cádiz (UCA) ha suscrito un convenio de colaboración con la Fundación Registral para la creación de la Cátedra de Derecho Registral de la Universidad, una iniciativa que permitirá impulsar la formación especializada, la investigación y la transferencia de conocimiento en este ámbito jurídico.

Según ha indicado la UCA en una nota, la firma ha tenido lugar este miércoles en el Rectorado y ha sido rubricada por el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, y por el decano en Andalucía Occidental del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, Manuel Ridruejo.

El acuerdo establece la creación de una cátedra externa adscrita a la Facultad de Derecho, que tendrá como finalidad principal la promoción de actividades docentes e investigadoras vinculadas al Derecho Registral, con un enfoque interdisciplinar y orientado al análisis de la realidad, los retos y las perspectivas de este ámbito jurídico.

Asimismo, la nueva cátedra fomentará el desarrollo de programas formativos y proyectos de investigación que contribuyan a mejorar la formación del estudiantado en materias relacionadas con el Derecho privado y, en particular, con el Derecho inmobiliario registral.

Entre las líneas de actuación previstas, según ha indicado la UCA, el convenio contempla la organización de cursos de posgrado y de especialización dirigidos tanto a estudiantes como a profesionales, el impulso de actividades de I+D+i, así como la celebración de jornadas, encuentros y foros de debate que favorezcan el intercambio de conocimiento entre el ámbito académico y el profesional.

Del mismo modo, se promoverá la colaboración con expertos del sector registral y del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Cádiz, con el objetivo de enriquecer la formación y la investigación en este campo.

La iniciativa se enmarca en el modelo de enseñanza colaborativa que impulsa la participación directa de instituciones y entidades en la formación universitaria, favoreciendo la conexión entre la universidad y el entorno profesional. En este sentido, ambas partes han coincidido en la relevancia estratégica de reforzar la formación de los estudiantes en aspectos vinculados a la organización, la cultura y los valores en el ámbito empresarial y jurídico, contribuyendo así a mejorar su preparación para el mercado laboral.

El convenio establece, además, un compromiso de financiación por parte de la Fundación Registral, mientras que la Universidad de Cádiz facilitará los espacios necesarios para su funcionamiento, así como la difusión de las iniciativas que se desarrollen en el marco de esta colaboración.

Finalmente, la UCA ha señalado que para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades, el acuerdo contempla la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento, encargada de supervisar la ejecución del convenio, aprobar la programación anual de actividades y evaluar los resultados. Asimismo, la dirección de la cátedra será asumida por un PDI de la Universidad de Cádiz, designado conforme a la normativa vigente.