Vox acusa a PP y PSOE de "abandono" del Campo de Gibraltar y a Sánchez de "renuncia histórica" con fronteras

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, y el candidato a la Presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, este viernes en declaraciones a los medios en La Línea de la Concepción (Cádiz). - VOX EN ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, ha sostenido este viernes sobre la situación de los municipios limítrofes a Gibraltar, muy particularmente, La Línea de la Concepción, que son poblaciones sujetas a lo que ha llamado "la estafa y el abandono de populares y socialistas en esta parte de Andalucía".

En declaraciones a los medios de comunicación en La Línea de la Concepción (Cádiz), Gavira ha subrayado con el referente de fondo de las elecciones al Parlamento de Andalucía que "de aquí al 17 de mayo vamos a decirle a los andaluces quiénes son los culpables de la situación que se está viviendo en el Campo de Gibraltar", según una nota de este partido.

Gavira ha estado acompañado en sus manifestaciones por el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, quien ha criticado el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido porque "constituye la renuncia histórica del Gobierno de Sánchez a 300 años de reivindicación de algo que es justo".

Buxadé ha denunciado que "se renuncia al control de las fronteras, se coloca a nuestra Policía y a nuestra Guardia Civil en situación de debilidad, y por tanto se nos coloca en situación de debilidad en la lucha contra todos los delitos".

"Son las políticas de populares y socialistas, las políticas erráticas del bipartidismo, las que están condenando a esta parte de Andalucía", ha seguido argumentando el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta.

Gavira ha ahondado en su análisis el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta para argumentar que "esas políticas se traducen en dos cuestiones: precariedad y delincuencia asociada al narcotráfico y también la vinculada a la inmigración ilegal".

"Un parásito, una colonia, que no es otra cosa que un paraíso para ladrones, un paraíso fiscal y, por supuesto, un paraíso para el narcotráfico", ha sostenido Gavira sobre la convivencia entre los municipios andaluces y la convivencia con la colonia de Gibraltar.

Ha criticado que "se utiliza a los trabajadores de La Línea como moneda de cambio para conseguir las pretensiones del Gobierno británico", antes de considerar que "se pierde una gran oportunidad de hablar de lo más importante, que es la soberanía" porque "ahora los socialistas y antes los populares renuncian a ello".

Sobre la Verja, el candidato del partido de Abascal ha asegurado que "se traduce en falta de infraestructuras, de industria, de riqueza, de empleo, de servicios públicos de calidad y de seguridad" y ha lamentado entonces que el Campo de Gibraltar tenga "la tasa de abandono escolar más alta de toda Andalucía y de toda España", así como "la tasa más alta de exclusión social".

BUXADÉ: "SÁNCHEZ HA ACEPTADO TRAGARSE LA GESTIÓN DE INMIGRACIÓN ILEGAL"

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo ha considerado sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar ha reprochado que Sánchez y Albares "hayan aceptado que la gestión de la inmigración ilegal nos la vamos a tragar nosotros".

El diputado en el Parlamento Europeo ha afirmado que "todos los inmigrantes ilegales que entren por el puerto o por el aeropuerto, la policía británica los fichará y se los soltará a la Policía Nacional para que los montemos en centros de menas o que vagabundeen por el territorio nacional sin permisos de residencia".

Buxadé ha subrayado que Vox "va a utilizar todos los medios que tenemos a nuestro alcance en el Parlamento Europeo" y ha anunciado que su rupo parlamentario en el Congreso va a presentar una Proposición no de Ley (PNL) con la que instar al Gobierno a que cumpla las condiciones del acuerdo de retirada y que rechace este acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido.

"Queremos que ese acuerdo entre España y el Reino Unido se vote en el Congreso de los Diputados", ha remachado Buxadé su reflexión.

