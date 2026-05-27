El XXI Día Friki reunirá en Cádiz más de 40 actividades este fin de semana

Cartel del XXI Día Friki en Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Cádiz acoge este fin de semana el XXI Día Friki, organizado por la Asociación Cultural Milenaria con la Delegación Municipal de Juventud e Infancia y que reunirá más de 40 actividades, como torneos del juego de mesa Wyrmspan y de Timeline y Hitster Bingo con temática anime.

En una nota, la concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha explicado que esta nueva edición del Día Friki en Cádiz pone en evidencia que "se consolida como uno de los eventos de cultura alternativa y ocio juvenil esperados en la ciudad".

Así, la cita tendrá lugar en la Casa de la Juventud en horario de 11 a 22 horas el sábado 30 de mayo y de 11 a 20 horas el domingo 31 de mayo. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

El evento, celebrado desde 2006 coincidiendo con el aniversario de Star Wars y el Día de la Toalla en homenaje a Douglas Adams, volverá a reunir a aficionados de todas las edades en torno a los videojuegos, juegos de mesa, cosplay, manga, cultura japonesa, rol, karaoke, K-Pop y numerosas actividades participativas.

Entre las principales novedades de esta edición, según el Ayuntamiento, destacan los torneos del juego de mesa Wyrmspan y de Timeline y Hitster Bingo con temática anime, nuevas demostraciones de juegos de mesa de Editorial GDM y Maldito Games; talleres de manualidades inspirados en la cultura japonesa; y el estreno de nuevos torneos de videojuegos en Nintendo Switch 2, como Mario Kart World y Mario Tennis Fever.

Además, ha señalado que durante los dos días se desarrollarán más de 40 actividades distribuidas en distintos espacios de la Casa de la Juventud. La zona de videojuegos contará con consolas Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 y PlayStation 4, además de competiciones de títulos como Tekken 8, EA Sports FC26, Street Fighter VI, Gran Turismo 7 o Dragon Ball: Sparking! Zero.

También regresará la zona de juegos PC con torneos de Balatro, Gang Beasts y un concurso creativo de Minecraft. La oferta se completará con una ludoteca de más de 200 juegos de mesa, partidas de rol de Dungeons & Dragons 5ª Edición y actividades dedicadas a juegos de cartas coleccionables.

Además, los asistentes podrán participar además en talleres de Hama Beads, amuletos Omamori, abanicos japoneses, sables láser de gomaespuma o figuras Susuwatari, así como en actividades relacionadas con la cultura japonesa, como el tradicional Tanabata o Festival de las Estrellas.

Por su parte, según ha explicado el Ayuntamiento, el escenario principal albergará concursos de karaoke, cosplay y K-Pop, además de pruebas interactivas y concursos temáticos como Kahoot Friki, Kame Hame Ha! o Postura JoJo's. El jurado del concurso cosplay estará compuesto por las reconocidas cosplayers y cosmakers Dirgechan, Mattehiko y Marte.

El evento contará igualmente con un Callejón del Artista, donde ilustradores y artesanos de la provincia expondrán y venderán sus creaciones, además de la participación de tiendas y editoriales especializadas.