Activan un dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre mayor desaparecido en Aljaraque (Huelva)

Imagen de Manuel Valle Carrasco, un varón de 79 años residente en Corrales (Huelva), que lleva desaparecido desde el viernes. - SOS DESAPARECIDOS

ALJARAQUE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre de avanzada edad desaparecido en el término municipal de Aljaraque (Huelva) desde el pasado viernes, 10 de abril.

Según ha informado el Instituto Armado a Europa Press, el dispositivo de búsqueda y localización fue activado en el mismo instante que se tuvo constancia de su desaparición y se interpuso la correspondiente denuncia.

Asimismo, ha detallado que actualmente los efectivos de la Benemérita están trabajando de forma coordinada con patrullas de seguridad ciudadana con el Equipo Pegaso, contando con el uso de los drones que rastrean desde el aire, y además de la colaboración de Policía Local de Aljaraque para dar con su paradero.

Por su parte, la Policía Local del municipio onubense ha comunicado en su cuenta oficial de Facebook, consultada por Europa Press, que el Ayuntamiento de Aljaraque ha organizado una batida de búsqueda a las 9,30 horas de esta mañana para encontrar a Manuel Valle Carrasco, un varón de 79 años residente en Corrales (Huelva), que lleva desaparecido desde el viernes a las 16,00 horas, aproximadamente. Su estatura es de 1,65 metros aproximadamente y vestía chaqueta oscura y vaqueros azules.