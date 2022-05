Adelante Andalucía reitera que es "fundamental el cierre" del vertedero de Nerva (Huelva)

NERVA (HUELVA), 12 May. (EUROPA PRESS) -

Miembros de Adelante Andalucía, Ecologistas en Acción, la Plataforma contra el vertedero de Nerva y el eurodiputado del grupo de la Izquierda Europea y miembro de Anticapitalistas, Miguel Urbán, han visitado este jueves el vertedero y hablado con sus vecinos sobre la "necesidad de su cierre".

Según ha indicado Adelante Andalucía en una nota de prensa, el aumento de residuos tóxicos en Nerva ha sido una de las principales criticas de Adelante Andalucía en el Parlamento Europeo, toda vez que ha incidido que "solo lo que va del año, el vertedero ha aumentado al menos unas 12.000 toneladas de residuos a los que se sumarán unos 70.000 adicionales en los próximos meses".

En este sentido, la representante de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha asegurado que su formación ha criticado en reiteradas ocasiones esta situación, junto a representantes de asociaciones vecinales y ecologistas, e incluso han llegado "a pedir al Gobierno central explicaciones tanto sobre las autorizaciones administrativas como sobre el montante económico que resulta de contaminar tierras onubenses".

Por ello, Aguilera ha señalado que el caso del vertedero de Nerva es "una prueba del carácter subsidiario del papel dependiente que Andalucía tiene en el Estado español. En Nerva la propia administración autonómica hace dejación de funciones tirando la pelota al Ministerio (de Transición Ecológica), al mismo tiempo que el gobierno de la Junta no hace uso de sus competencias".

Por ello, la representante de Adelante Andalucía ha criticado que "la falta de información clara sobre el impacto ambiental, sumada a las demandas ignoradas de los vecinos pone en evidencia la poca voluntad que hay sobre atajar este problema, además de la irresponsabilidad de aumentar terreno para el vertedero".

"La Junta de Andalucía emitió un informe favorable para la ampliación de terrenos para aumentar la capacidad y su mantenimiento para almacenamiento de residuos tóxicos. Nos parece fundamental que se cierre este vertedero y que el papel subsidiario que tiene Andalucía y que la ancla a la precariedad. Es el momento del cambio", ha aseverado Aguilera.

Por su parte, según ha explicado Aguilera, la Comisión Europea presentó una propuesta Reglamento relativo a los traslados de residuos en noviembre de 2021 y que busca "prohibir los traslados de restos peligrosos salvo en excepcionalidades para las que habría que pedir un permiso especial que cumpla varios requisitos". Esa propuesta aún se tiene que negociar en el Parlamento, la Comisión y el Consejo.

Por otra parte, el eurodiputado de la Izquierda Europea y de Anticapitalistas, Miguel Urbán, ha aseverado que Andalucía "no puede seguir siendo el vertedero de Europa", toda vez que ha incidido en que el vertedero en Nerva "contraviene no solo la razón sino la legislación europea", pero "junto conlos compañeros ecologistas, organizaciones vecinales y de Adelante Andalucía, se va a trasladar una propuesta de enmienda para que no haya nunca más otro caso como el de Nerva".

Al respecto, Urban ha asegurado que "esto pasa por evitar que la propuesta de la Comisión Europea se vea empañada por el PP como redactor por parte del Parlamento Europeo y quien quiere relajar la legislación para que estos vertederos sean posibles", por ello, ha señalado que hará "lo posible" para incluir enmiendas en el texto y posición del Parlamento y "toda la presión para que estos casos no pasen nunca más".

En este sentido, Adelante Andalucía ha lamentado que "entre 2018 y 2020 fueron trasladadas al puerto de Sevilla 111.853 toneladas de residuos peligrosos desde el vertedero de Alumix (Portovesme, Italia) y 51.292 toneladas de ecotóxicos del desmantelamiento del astillero de Bijela (Montenegro) entre 2019 y 2022".

"Estos y otros muchos miles de toneladas de residuos tóxicos son descargados a la intemperie en el puerto fluvial de la ciudad de Sevilla y posteriormente se llevan en camiones hasta Nerva, en un vertedero a cielo descubierto donde son depositados permanentemente", ha criticado la formación.