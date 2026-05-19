Alcalde de Moguer (Huelva) cree que "hay discernir" entre municipales y generales y ve una "desconexión" con ciudadanos

Archivo - El alcalde de Moguer (Huelva), Gustavo Cuéllar. - AYUNTAMIENTO DE MOGUER - Archivo

MOGUER (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Moguer (Huelva), Gustavo Cuéllar (PSOE), ha señalado que "hay que discernir" entre las próximas elecciones municipales y generales, en 2027, toda vez que ha apuntado hacia "una desconexión" entre los candidatos y los ciudadanos" una de las razones de "los malos datos" de su formación en la elecciones andaluzas.

De este modo, en declaraciones a Europa Press, el alcalde y también vicesecretario general del PSOE de Huelva ha respondido sobre la posibilidad de que las elecciones generales previstas para 2027 pudieran coincidir con unas municipales.

Así, ha señalado que "debe haber una distinción prismática de cada una de las elecciones". "El ciudadano está cercano al alcalde o alcaldesa, eso quiere decir que hay una realidad en la que vive un alcalde o una alcaldesa y sus concejales. Pero hay otra realidad en la que viven mucho más distanciados los presidentes de las comunidades autónomas y otra mucho más distante en la que viven los presidentes de los gobiernos".

"Entonces, en esa tónica yo creo que hay que diferenciar también muy bien que hay un partido socialista a nivel local, hay otro a nivel autonómico y otro a nivel nacional. Eso quiere decir que hay que discernir muy bien que la política más pura, más limpia, más clara, más transparente, más directa es la local y nada tiene que ver con la que se hace a nivel nacional", ha remarcado.

Así, ha señalado que "sin duda alguna", la coincidencia de ambas elecciones "no debería en ningún momento darse" porque "genera confusión" y "la realidad es que hay un partido socialista a nivel nacional hay un partido socialista".

RESULTADOS ELECCIONES ANDALUZAS

En cuanto a los resultados conseguidos por su formación en las pasadas elecciones del 17M, Cuéllar ha señalado que "sería de ciego no reconocer que los resultados son pésimos", y son resultados que "en un momento representan la fortaleza del conjunto de militantes de a pie y de calle que tiene el Partido Socialista".

"Por tanto, hay una desconexión entre quienes nos representan nuestras elecciones autonómicas y la militancia, y sobre todo aquellos que son socialistas de a pie, no de calle. Y por tanto ese es el resultado que hemos obtenido", ha abundado.

Además, ha indicado que "no se trata solo de ser autocríticos", sino "incluso rupturistas", porque "no se están haciendo las cosas bien", ya que "el ciudadano de a pie, que además cree claramente en la socialdemocracia y al mismo tiempo cree en el estado de bienestar, no es la que refleja nuestro trabajo como comunidad autónoma".

"Lo que más se ha parecido en toda la historia al socialismo es el agricultor que se levanta a primera hora a ir al campo, al trabajador que va a la fábrica todas las mañanas o la familia media ahorradora y esa realidad se ha alejado y hay que atender de forma inmediata", ha abundado.

Por ello, ha insistido en que "no cabe solamente una reflexión, sino una ruptura hasta este momento de lo hecho". "Empezar a trabajar en lo que realmente le importa a la gente, en el día a día y en su forma de acercarnos a sus problemas y escucharlos, atenderlos, como hemos hecho en Moguer, o como se está haciendo por parte de muchos alcaldes y alcaldesas en muchos municipios. Es decir, que el distanciamiento de la clase política a la sociedad, y lo digo, al margen de los valores políticos, eso tiene que cesar", ha subrayado.