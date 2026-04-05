La alcaldesa de Huelva destaca una "maravillosa" Semana Santa con "muy buen tiempo" y "multitud de personas en la calle"

Imagen de archivo de la Hermandad del Nazareno por la calle Marina en Huelva.
Imagen de archivo de la Hermandad del Nazareno por la calle Marina en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 5 abril 2026 13:03
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HUELVA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado este domingo que la Semana Santa en la ciudad ha sido "maravillosa", con "muy buen tiempo" y "multitud de personas en la calle". Además, ha resaltado que "ha habido un respeto increíble, espiritualidad y sin incidencias".

En un audio difundido a los medios, la alcaldesa de Huelva ha agradecido el trabajo de "las hermandades, el Consejo de Hermandades, el Obispado, la Policía, Bomberos, Protección Civil y limpieza, que han hecho posible la Semana Santa". Además, ha señalado que la celebración "ha venido muy bien" a bares, restaurantes y hoteles.

Asimismo, ha apuntado que "nuestra Semana Santa va cada vez a mejor gracias al esfuerzo y al trabajo de todos, con lo cual estoy muy satisfecha muy contenta". Además, ha destacado que "se ha hecho realidad una ilusión de la Hermandad del Resucitado de venir a la Catedral".

Por otro lado, la regidora ha subrayado que en Semana Santa "la ciudad se vertebra, un barrio va a otro, las personas de los barrios van al centro, el centro a los barrios, hay una vertebración absoluta que es lo importante y lo bueno".

Por último, Miranda ha felicitado a los medios de comunicación "porque si no fuera por vosotros las personas que están en su casa no podrían disfrutar de la Semana Santa".

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