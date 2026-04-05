La alcaldesa de Huelva destaca una "maravillosa" Semana Santa con "muy buen tiempo" y "multitud de personas en la calle"

Imagen de archivo de la Hermandad del Nazareno por la calle Marina en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado este domingo que la Semana Santa en la ciudad ha sido "maravillosa", con "muy buen tiempo" y "multitud de personas en la calle". Además, ha resaltado que "ha habido un respeto increíble, espiritualidad y sin incidencias".

En un audio difundido a los medios, la alcaldesa de Huelva ha agradecido el trabajo de "las hermandades, el Consejo de Hermandades, el Obispado, la Policía, Bomberos, Protección Civil y limpieza, que han hecho posible la Semana Santa". Además, ha señalado que la celebración "ha venido muy bien" a bares, restaurantes y hoteles.

Asimismo, ha apuntado que "nuestra Semana Santa va cada vez a mejor gracias al esfuerzo y al trabajo de todos, con lo cual estoy muy satisfecha muy contenta". Además, ha destacado que "se ha hecho realidad una ilusión de la Hermandad del Resucitado de venir a la Catedral".

Por otro lado, la regidora ha subrayado que en Semana Santa "la ciudad se vertebra, un barrio va a otro, las personas de los barrios van al centro, el centro a los barrios, hay una vertebración absoluta que es lo importante y lo bueno".

Por último, Miranda ha felicitado a los medios de comunicación "porque si no fuera por vosotros las personas que están en su casa no podrían disfrutar de la Semana Santa".