El Almendro y Villanueva (Huelva) acogen este sábado dos torneos de ajedrez con 80 participantes previstos

Presentación del Open de Ajedrez El Almendro-Huelva Activo y del Open de Ajedrez Villanueva de los Castillejos-Huelva Relámpago - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comarca onubense del Andévalo acogerá este sábado, 27 de junio, dos torneos de ajedrez, el Open de Ajedrez El Almendro-Huelva Activo y el Open de Ajedrez Villanueva de los Castillejos-Huelva Relámpago, con una participación prevista de unas 80 personas. Ambos campeonatos han sido presentados este miércoles en la Diputación de Huelva, institución que "impulsa la práctica de este deporte en toda la provincia", según ha destacado el diputado del área, Juan Daniel Romero.

El primer open se celebrará en El Almendro a partir de las 10,00 horas, cambiando su ubicación respecto al año pasado y trasladándose al Salón Polivalente. "Este cambio se debe a las altas temperaturas, ya que buscábamos un espacio cerrado con aire acondicionado", ha explicado la alcaldesa del municipio, María Alonso Mora, según ha informado la Diputación en una nota.

Con una participación prevista de unas 80 personas, los torneos permitirán "compartir una jornada con los visitantes, que por la mañana estarán en El Almendro y por la tarde en Villanueva de los Castillejos. Allí serán recibidos y contribuirán a dinamizar la vida local, ya que se espera movimiento en bares y comercios", ha señalado la regidora.

Según el alcalde de Villanueva de los Castillejos, Jairo Rodríguez, "el año pudimos comprobar todo lo que mueve este deporte, con fueron muchísimas participantes y muchísimas familias que los acompañaron en una jornada muy bonita". Junto a la parte ajedrecística, ha destacado la actividad económica que genera y "cómo contribuye a que la gente conozca nuestros dos pueblos y este rinconcito de nuestra provincia".

Rodríguez ha mostrado la intención de conseguir, de la mano del Club de Ajedrez, conseguir se sede del campeonato de Andalucía para el próximo año "algo que es factible por las instalaciones que tenemos y por la infraestructura de alojamiento con las que contamos en los dos municipios y en la comarca".

Ambos ayuntamientos han agradecido al Club de Ajedrez Ciudad de Huelva, su trabajo e implicación en toda la organización. El representante del Club y juez, Mario Martín ha mostrado la satisfacción "porque se está dando visibilidad a la zona de Villanueva de los Castillejos y El Almendro, que antiguamente tenían un club muy potente, se está intentando recuperar --como también ocurre en el pueblo vecino de San Bartolomé de la Torre-- y a través de este tipo de torneos se va consolidando y se va animando a la gente".

Respecto a los torneos, ha explicado que por la mañana en El Almendro será un torneo rápido que será de ocho minutos más tres segundos por movimiento. En ambos torneos hay más de 1.000 euros en premios, con parte destinada para los jugadores locales y otra para el resto de jugadores en general, "con el objetivo de también incentivar a los vecinos y vecina a que por lo menos prueben y que el jugador local se sienta un poquito respaldado".

Por la tarde, en Villanueva de los Castillejos, se celebrará el torneo Relámpago, "es más rápido, es tres minutos en el reloj y dos segundos por movimiento", ha señalado, indicando que "es muy divertido, sobre todo porque hay mucha gente que está acostumbrada a jugar online, a jugar el Blitz y está acostumbrada a jugar ese tipo de torneos". Junto a participantes locales y de la provincia de Huelva, la doble cita brinda la oportunidad a conocer la zona "a gente que viene de Sevilla, de Cádiz, incluso seguramente de Portugal".

Según Martín, la práctica del ajedrez, aparte de deporte, "es turismo, es gastronomía y es comercio y a través de él se fomentan muchas cosas". En este tipo de torneos se juega con un formato suizo, "es decir, empiezan todos con cero puntos, y después se van enfrentando los que llevan una puntuación". Así, ha explicado que "conforme vas avanzando, los buenos se van enfrentando con los buenos, y los menos buenos con los menos buenos". "El ajedrez no depende de la fuerza ni la edad, depende de la constancia y del cerebro", ha concluido.