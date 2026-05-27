Almonte (Huelva) adapta el Plan Aldea tras el retraso del regreso de la Hermandad Matriz por el incendio en Doñana

La Hermandad Matriz de Almonte en su entrada en la aldea del Rocío esta romeria 2026. - Joaquín Corchero - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) mantiene activo el dispositivo del Plan Aldea en El Rocío ante la situación extraordinaria provocada por el incendio forestal declarado este domingo en Doñana, que ha obligado a modificar el camino de vuelta de algunas hermandades y a retrasar el regreso de la Hermandad Matriz hasta la jornada del jueves.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la presencia todavía en la aldea de varias hermandades de la provincia de Cádiz ha hecho "necesario" prolongar servicios esenciales vinculados al suministro, la recogida de residuos sólidos, la señalización viaria y la atención municipal durante estos días posteriores a la romería.

En este contexto, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha visitado este miércoles en El Rocío al hermano mayor de la Hermandad Matriz, Juan de los Santos, con quien ha mantenido un encuentro para conocer de primera mano cómo se están desarrollando estas jornadas y trasladar el "apoyo" del Ayuntamiento ante "una circunstancia sobrevenida" que ha alterado la planificación inicial del regreso.

El primer edil ha estado acompañado por la concejal delegada del Plan Aldea, Ana Saavedra, en una visita en la que también han participado el vicepresidente de la Hermandad Matriz, José Muñoz, y miembros de filiales gaditanas. Durante el encuentro, han hablado sobre la situación en la aldea, la salida progresiva de hermandades que aún no habían podido emprender su vuelta y la necesidad de mantener los medios municipales necesarios hasta que se complete el regreso de todas ellas.

La Hermandad Matriz, como anfitriona de la romería, es tradicionalmente la última en abandonar El Rocío. En esta ocasión, el retraso en la salida de algunas hermandades gaditanas ha llevado a la institución rociera a posponer su regreso a Almonte, que tendrá lugar este jueves por la tarde por el camino de Los Llanos.

Para esa jornada, el Ayuntamiento pondrá en marcha el dispositivo de Policía Local previsto inicialmente para el martes, adaptándolo al nuevo calendario de regreso. Además, se reforzarán los servicios extraordinarios necesarios para acompañar el desarrollo del camino de vuelta de la Hermandad Matriz y garantizar la coordinación en los puntos de mayor incidencia.

La salida desde El Rocío está prevista por la tarde, con llegada a Almonte al anochecer. La Hermandad Matriz entrará en el pueblo con su Simpecado a caballo y culminará el recorrido en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, cerrando así una Romería marcada en sus últimos días por una situación excepcional.

El Ayuntamiento de Almonte mantiene su "apoyo" a la Hermandad Matriz y al "conjunto" de hermandades afectadas, "reforzando los servicios municipales y adaptando los medios previstos para responder a una situación excepcional". El objetivo es "velar" para que este Rocío culmine, a pesar de las circunstancias, con "la mayor normalidad posible, garantizando la atención en la aldea y la seguridad durante el regreso de la Hermandad Matriz a Almonte".