Almonte (Huelva) incrementa los medios para el dispositivo de limpieza y recogida de residuos durante El Rocío

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonte, Antonia María Pérez. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha realizado un el refuerzo en el dispositivo de limpieza y recogida de residuos para la Romería del Rocío 2026, al que el Consistorio destina cerca de 800.000 euros, lo que suponen más de 940 jornadas de trabajo en el operativo especial de limpieza, así como el esfuerzo en la recogida de residuos durante las 24 horas y su dispositivo de seguridad cuenta con 85 agentes de Policía Local, además del control digitalizado de carruajes para mejorar la organización y la seguridad.

Ese trabajo municipal, integrado en el Plan Aldea y coordinado con el resto de administraciones dentro del Plan Romero, ha sido puesto en común este viernes con la Diputación de Huelva en un encuentro centrado en los servicios que sostienen esta cita religiosa internacional, ha indicado el Consistorio en una nota.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonte, Antonia María Pérez, ha señalado que este trabajo se realiza con el reto de prestar servicios a los romeros que llegan para celebrar el Rocío Grande y de atender una aldea que "multiplica de forma extraordinaria su población".

Estos asuntos han centrado el desayuno informativo celebrado en la Concejalía de El Rocío, donde además participar la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonte, han estado presentes el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; acompañado por el diputado de Reto Demográfico, José Carlos Roda.

Antonia María Pérez, destacó el "enorme reto" organizativo que supone la Romería del Rocío para todas las administraciones implicadas y subrayó la importancia de la coordinación institucional para garantizar el correcto desarrollo de la celebración. "Estamos empezando a vivir los días más importantes para todos los rocieros del mundo y, por supuesto, para el pueblo de Almonte, porque el Rocío forma parte de nuestra identidad y de nuestra forma de vida", señaló.

Pérez puso en valor el trabajo que el Ayuntamiento realiza "durante los 365 días del año" para preparar la Romería, especialmente en materia de seguridad, limpieza, mantenimiento y control de accesos. "Uno de los principales objetivos que nos marcamos desde el primer momento es mantener El Rocío limpio e impoluto durante las veinticuatro horas del día", afirmó.

"Hemos incrementado los medios y los recursos para garantizar una recogida continua durante las 24 horas y mantener en perfectas condiciones todos los espacios de la aldea", explicó.

La responsable municipal también incidió en el "importante" despliegue de seguridad previsto para estos días, con un dispositivo compuesto por 85 agentes de Policía Local y la colaboración de efectivos procedentes de otros municipios andaluces. Asimismo, destacó la apuesta del Ayuntamiento por la regulación y control de los carruajes mediante un sistema digitalizado de matriculación.

"Entendíamos que era fundamental registrar y controlar todos los vehículos de tracción animal para reforzar la seguridad y la organización en una aldea internacional del caballo como es El Rocío", concluyó.

CAMINO QUE NOS UNE

Por su parte, Toscano ha puesto en valor que "el Rocío es el camino que nos une con la Virgen, con nuestras raíces, con Doñana y con valores tan necesarios como la hospitalidad, la generosidad y la esperanza". Toscano subrayó además que la Diputación colabora activamente en el Plan Romero y en el Plan Aldea con una inversión cercana a 425.000 euros para garantizar que tanto el camino como la estancia en la aldea se desarrollen con seguridad, salubridad y el máximo respeto al entorno natural.

El Ayuntamiento ha incidido en la importancia del Plan Aldea como herramienta de organización y refuerzo de los servicios municipales durante la Romería. Este dispositivo permite coordinar áreas esenciales para el funcionamiento de la aldea en unos días de especial intensidad, en los que El Rocío se convierte, en la práctica, en una gran ciudad que requiere planificación, medios humanos, recursos técnicos y capacidad de respuesta permanente.

Uno de los ejes principales es el plan especial de limpieza, que contempla un refuerzo de los medios habituales para atender el aumento de residuos que se produce durante la Romería. El dispositivo incluye más contenedores, vehículos de baldeo y cubas de agua en puntos estratégicos, equipos de limpieza manual, cuadrillas de apoyo y maquinaria rastrilladora para mantener en mejores condiciones las calles de arena de la aldea. En conjunto, el operativo supone más de 940 jornadas de trabajo.

A este refuerzo se suma el trabajo de mantenimiento que el Ayuntamiento desarrolla durante todo el año en las calles de El Rocío, un enclave con un firme singular que requiere medios específicos y una actuación constante. En este sentido, el Consistorio ha recordado la incorporación de maquinaria especializada, como tractores de alta potencia, cubas de agua de 20.000 litros, refinadoras con tecnología GPS, desbrozadoras laterales y otros implementos destinados a mejorar la compactación, nivelación y conservación de las calles de arena.

NUEVO SERVICIO DE LANZADERAS

Dentro de los servicios previstos para estos días, también se ha informado sobre la puesta en marcha de un nuevo servicio de lanzaderas para facilitar los desplazamientos durante la Romería. La prestación estará operativa de jueves a domingo, en horario de 10,00 a 21,00 horas, con posibilidad de reserva previa y pago tanto en efectivo como con tarjeta. Para más información y reservas, se han habilitado los teléfonos 601 518 330 y 611 796 254, con atención telefónica y por WhatsApp.

El Ayuntamiento ha enmarcado este trabajo en la campaña 'El Rocío se cuida entre todos. Con fe, respeto y responsabilidad', un lema que apela al cuidado compartido de la aldea, del entorno natural y de la convivencia durante unos días de especial afluencia. La iniciativa traslada un mensaje alineado con los valores de la Romería, recordando que el cuidado de El Rocío no depende únicamente de los servicios públicos, sino también de la actitud de quienes lo viven.

El gobierno local ha destacado igualmente la coordinación entre administraciones como un elemento esencial para el desarrollo de la Romería. En este sentido, ha puesto en valor el trabajo conjunto con la Diputación de Huelva y con el resto de instituciones implicadas en el Plan Romero, en una cita que exige planificación, cooperación y una respuesta coordinada antes, durante y después de los días centrales.