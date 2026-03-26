Por Andalucía asegura que "garantizará" los alquileres accesibles en Huelva

El candidato de la coalición Por Andalucía en Huelva, José Antonio Jiménez. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición Por Andalucía en Huelva, José Antonio Jiménez, ha alertado este jueves de la "grave situación" de acceso a la vivienda en la provincia, tras conocerse que "una persona sola necesita hasta 18 años para ahorrar la entrada de una vivienda, según un reciente estudio publicado por un portal inmobiliario".

En una nota, ha indicado que, "según estos datos, la entrada necesaria para comprar una casa de dos dormitorios en Huelva capital es de 40.557 euros, lo que impide a muchos tener un acceso real al mercado", por lo que Jiménez ha señalado que esto "refleja con crudeza el fracaso de las políticas públicas en materia de vivienda" y "evidencia que la mayoría social, especialmente la juventud, está completamente expulsada del mercado inmobiliario con el beneplácito de Juanma Moreno".

"El problema no es solo el precio de la vivienda, sino la precariedad laboral y la ausencia de políticas eficaces que garanticen el derecho a una vivienda digna", ha afirmado el candidato, quien ha advertido de que esta situación "condena a miles de onubenses a no poder emanciparse o a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler".

En este sentido, ha subrayado que tanto Huelva como Andalucía "viven una emergencia habitacional" marcada por "la subida de los alquileres, la falta de vivienda pública y el impacto del turismo en el mercado residencial", una "realidad" que "también afecta de forma creciente a la provincia de Huelva".

Del mismo modo, Jiménez ha indicado que según los últimos datos de Cáritas y la Asociación Pro-Derechos Humanos, unos tres millones de andaluces viven en riesgo de pobreza o exclusión (datos de 2025), mientras que, en Huelva, más de 60.000 personas viven en situación de pobreza por gastos de vivienda y suministros. "Esto supone que ha crecido un 57% desde 2022 las personas que viven sin techo en Andalucía y entre los primeros factores de esta situación está la imposibilidad del acceso a vivienda asequible", señala.

Frente a este escenario, el candidato de Por Andalucía --formada por Izquierda Unida, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana--, José Antonio Jiménez ha defendido el paquete de medidas que la coalición incluye en su programa electoral, centradas en "poner el derecho a la vivienda por delante de la especulación".

Entre las principales propuestas, el candidato ha destacado la ampliación "urgente" del parque público de vivienda en alquiler, "con especial atención a jóvenes y familias trabajadoras", así como la movilización de viviendas vacías para incorporarlas al mercado "con un uso social".

Asimismo, ha defendido la "necesidad" de regular los alquileres y declarar zonas tensionadas, de forma que "se puedan limitar los precios en aquellos territorios donde el acceso a la vivienda esté en riesgo". "El mercado no puede seguir funcionando sin control mientras miles de viviendas están vacías y los precios siguen disparados", ha señalado.

El programa de Por Andalucía también plantea regular las viviendas turísticas y los alquileres de temporada para "frenar la expulsión de residentes", así como "garantizar" ayudas al alquiler "ágiles y suficientes", especialmente dirigidas a jóvenes. Otra de las medidas "clave" es la apuesta por un modelo de vivienda "asequible" en el que el alquiler "no suponga más del 20% de los ingresos", junto con un plan para acercar el parque público andaluz a los estándares europeos.

Además, la coalición propone "reforzar la lucha contra la especulación urbanística, garantizando la función social de la vivienda y estableciendo condiciones mínimas de habitabilidad en todo el parque residencial". Para Jiménez, "no basta con construir más viviendas, hay que garantizar que las que ya existen cumplan una función social y sean accesibles para la mayoría".