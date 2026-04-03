Por Andalucía Huelva advierte de entrega de servicio de ambulancias a fondo de inversión: "Prioriza interés financiero"

Ambulancias del consorcio de Huelva en imagen de archivo. - IU HUELVA

HUELVA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía ha advertido de la supuesta adjudicación del servicio de transporte sanitario en la provincia de Huelva por parte de la Junta de Andalucía a una empresa controlada por un fondo de inversión, algo que, a su juicio, "prioriza intereses financieros frente al servicio público" y deja en una situación "crítica a unas 300 familias vinculadas a la cooperativa onubense" que hasta ahora prestaba el servicio.

"Según el acta de la mesa de contratación, la cooperativa onubense fue inicialmente propuesta como adjudicataria, pero quedó finalmente excluida al no cumplir los requisitos de solvencia económica exigidos en el pliego", ha indicado en una nota de prensa el candidato de Por Andalucía en Huelva, David F. Calderón. Así, ha advertido de que los criterios de contratación "están diseñados para favorecer a grandes operadores frente a modelos cooperativos con arraigo territorial".

Según Por Andalucía, el nuevo contrato excluye al Consorcio de Ambulancias en favor de un modelo que, inciden, "refuerza la externalización de la sanidad hacia grandes fondos internacionales". Por ello, ha solicitado a la Junta de Andalucía que revise el proceso de adjudicación y garantice que el servicio de transporte sanitario "se preste con criterios de calidad, estabilidad laboral y compromiso con el territorio".