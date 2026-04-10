Por Andalucía pide a Miranda (Huelva) "estar al lado de víctimas de Adamuz en su denuncia contra la Junta"

El portavoz de Por Andalucía, Marcos Toti (izquierda). - POR ANDALUCÍA

HUELVA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía ha reclamado a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y al PP de la provincia que "dejen de hacer partidismo y se pongan del lado de las víctimas de Adamuz en la denuncia contra la Junta de Andalucía" que ha anunciado este viernes el abogado de la asociación por "los graves fallos detectados en la gestión del servicio de emergencias 112 durante el operativo tras el accidente".

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, la formación considera que las informaciones conocidas a través de los propios afectados "evidencian una cadena de errores de enorme gravedad" que "deben ser esclarecidos en su totalidad", al tiempo que han reclamado que, "tal como piden los familiares", Pilar Miranda "debe exigir a Moreno que facilite todos los datos que le está requiriendo la jueza".

El portavoz de Por Andalucía en Huelva, Marcos Toti, ha detallado que, a partir de las denuncias de las víctimas, "algunos de los fallos evidencian una gestión absolutamente inaceptable de la Junta de Andalucía". "Se ha sabido que el sistema del 112 colapsó y que la gestión de la emergencia se tuvo que hacer con papel y lápiz, algo impropio de un servicio esencial en pleno siglo XXI", ha señalado.

"También se ha denunciado que, pese a que desde el minuto dos ya se tenía constancia de la gravedad de la situación, la respuesta efectiva se demoró hasta 43 minutos, un tiempo que en una emergencia de estas características puede resultar determinante", ha añadido.

El portavoz ha reconocido "la extraordinaria implicación y profesionalidad" de los trabajadores del 112 "que tuvieron que utilizar sus teléfonos móviles personales para poder coordinar la actuación", lo que pone de manifiesto, a su juicio, "la falta de medios y la desorganización del sistema en un momento crítico".

A estos hechos, Toti ha sumado "problemas de coordinación entre los distintos servicios, falta de información clara a las familias y una gestión caótica del dispositivo en las primeras fases de la emergencia", configurando "un escenario muy preocupante que requiere explicaciones urgentes".

En este contexto, el dirigente de Por Andalucía ha criticado la actitud del Partido Popular, ya que "lo que no puede hacer es exigir responsabilidades cuando le interesa y guardar silencio cuando afectan a la Junta de Andalucía". "Esa doble vara de medir es una falta de respeto a las víctimas", ha comentado.

Por Andalucía ha insistido en que el Ayuntamiento de Huelva debe reclamar formalmente toda la información disponible sobre la actuación del 112 en el accidente de Adamuz, así como exigir una investigación exhaustiva que permita depurar responsabilidades.

"Estamos viendo cómo se intenta hacer política de la desgracia, señalando a unas administraciones mientras se ocultan otras responsabilidades. Y eso es exactamente lo contrario de lo que necesitan las víctimas, que es verdad, justicia y reparación. La prioridad para Por Andalucía es que se esclarezca lo ocurrido en su totalidad y depurar todas las responsabilidades, sean de la administración y del color político que sean, el objetivo debe ser garantizar que tragedias como esta no se vuelvan a repetir", ha concluido Toti.