El apoyo a la Guardia Civil y a los servicios de EMA Andalucía centran las mociones del PP en la Diputación de Huelva

La portavoz del PP en la Diputación de Huelva, Rocío Moreno. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Diputación de Huelva ha presenta este jueves dos mociones relativas a los cuerpos y servicios de emergencia que velan por la seguridad ciudadana en Andalucía y, por ende, en la provincia de Huelva. En la primera de las mociones, el PP muestra el apoyo "incondicional" y el "reconocimiento unánime" de la Diputación a la labor "imprescindible" que realiza la Guardia Civil en toda la provincia, "garantizando la seguridad, los derechos y las libertades de todas los onubenses".

Según ha señalado la portavoz popular, Rocío Moreno, "la realidad a la que se enfrentan hoy los hombres y mujeres que integran el Cuerpo en nuestra provincia es de una extrema gravedad", ha indicado en una nota.

"La falta de respaldo institucional por parte del Gobierno Central, sumada a una alarmante escasez de inversiones, está asfixiando operativamente a nuestras comandancias y puestos locales", ha dicho antes de añadir que "asistimos con profunda preocupación a un goteo constante de desmantelamiento encubierto de la seguridad en el medio rural. Se está cerrando y vaciando de contenido cuarteles en nuestros municipios por una flagrante falta de guardias civiles", ha aseverado.

En este sentido, ha manifestado que "la consecuencia directa de esta pérdida de efectivos no es solo el deterioro de las condiciones de conciliación y salud laboral de los agentes, sino el desamparo de miles de onubenses que ven cómo los tiempos de respuesta ante un delito se dilatan peligrosamente". "No podemos consentir que vivir en un pueblo de Huelva signifique tener menos derecho a la seguridad que vivir en una gran urbe", ha añadido.

Para la diputada, "resulta incomprensible e injustificable el agravio comparativo que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto a las policías autonómicas y locales" y ha lamentado que "el Gobierno de España sigue negándose al reconocimiento urgente de la Guardia Civil como profesión de riesgo" cuando considera que "es una demanda de justicia social básica: quienes arriesgan su vida a diario en nuestras carreteras, campos y costas para proteger las de los demás, no pueden seguir desprotegidos por la administración a la hora de calcular sus jubilaciones o sus derechos por incapacidad", ha señalado.

Por eso en la moción se insta al Gobierno de España, y de manera específica al Ministerio del Interior, a "paralizar de forma inmediata cualquier plan de reestructuración que suponga el cierre, la reducción de horarios de atención o la pérdida de operatividad de los cuarteles de la Guardia Civil en los municipios de la provincia de Huelva, garantizando la permanencia física del Cuerpo en el medio rural como herramienta clave contra la inseguridad y la despoblación".

Igualmente se insta al Ministerio del Interior a un "aumento urgente e integral" de la dotación de efectivos en la Comandancia de Huelva, y al Gobierno de España a "un incremento presupuestario extraordinario destinado a la renovación de medios materiales, que incluya la modernización urgente de la flota de vehículos, la dotación de chalecos antibalas de última generación para la totalidad de la plantilla, y la implantación de sistemas tecnológicos, ópticos y de comunicación avanzados".

Por ultimo, se insta al Ministerio del Interior y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al "reconocimiento urgente" de la Guardia Civil como profesión de riesgo, "equiparándolos de forma efectiva al resto de cuerpos policiales que ya gozan de este estatus legal, corrigiendo así un agravio histórico y garantizando unas condiciones de jubilación dignas y justas para los agentes".

APOYO A EMA ANDALUCÍA

En la segunda moción el PP recoge el reconocimiento, apoyo y agradecimiento institucional a los profesionales y efectivos de los servicios de emergencias de Andalucía, y especialmente al servicio Emergencias 112 Andalucía, integrado en el Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía, que "presta atención permanente y gratuita ante cualquier situación de urgencia, coordinando la actuación de servicios sanitarios, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil y demás operativos de intervención".

Según ha subrayado la portavoz popular, la sociedad andaluza "cuenta con un sistema público de emergencias altamente profesionalizado, coordinado y comprometido con la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos".

"La reciente tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, que conmocionó profundamente a toda Andalucía y especialmente a la provincia de Huelva, puso nuevamente de manifiesto la capacidad de respuesta, entrega y vocación de servicio de los profesionales de emergencias de nuestra comunidad autónoma. Desde los primeros minutos tras el siniestro, el 112 Andalucía activo los protocolos de emergencia y coordinó un amplio dispositivo sanitario, de rescate y atención a víctimas y familiares", ha dicho.

Moreno ha señalado que "las acusaciones de María Jesús Montero tras el accidente no se pueden consentir, ya que durante aquellas dramáticas horas, cientos de profesionales actuaron en circunstancias extremadamente complejas, en horario nocturno, en una zona rural y ante un escenario de enorme dificultad técnica y humana".

"Sanitarios, efectivos del 061, Guardia Civil, bomberos, Protección Civil, psicólogos de emergencias y personal del 112 desarrollaron una labor ejemplar marcada por la rapidez, la profesionalidad y la humanidad en la atención a las víctimas", ha afirmado, por lo cree que "resulta de justicia reconocer públicamente la dedicación y el esfuerzo de los profesionales y servicios que intervinieron durante la tragedia, especialmente en unas circunstancias extraordinariamente adversas".

La moción reconoce expresamente la actuación desarrollada por los servicios de emergencias, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil, efectivos psicológicos y personal coordinador que participaron en el operativo desplegado en Adamuz, trasladando su agradecimiento a todos los profesionales que actuaron durante la emergencia "por su profesionalidad, capacidad de coordinación, humanidad y vocación de servicio público en unos momentos de enorme dificultad y dolor".

La portavoz Rocío Moreno ha asegurado que espera que ambas mociones cuenten con el apoyo de todos los grupos políticos de la Diputación Provincial de Huelva.