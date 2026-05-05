Atribuyen al profesor detenido en la sierra de Huelva cuatro presuntos delitos de agresión sexual a menores de 16 años

Imagen de la detención del profesor. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aracena, en funciones de guardia, que acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del profesor detenido por la Guardia Civil por la supuesta agresión sexual cometida sobre varios alumnos de un centro escolar de la sierra de Huelva, le atribuye cuatro presuntos delitos contra la libertad sexual por supuesta agresión sexual cometida sobre menores de dieciséis años de edad.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el detenido pasó el pasado jueves día 30 de abril a disposición judicial y el ingreso en prisión provisional se ha decretado a petición de la Fiscalía y de la acusación particular.

Durante su comparecencia en sede judicial, el investigado se acogió a su derecho constitucional a no declarar, limitándose a "negar rotundamente" los hechos que se le atribuyen.

Señala el TSJA que, inicialmente, y sin perjuicio de lo que se determine durante la fase de instrucción de la causa, la jueza le atribuye cuatro presuntos delitos contra la libertad sexual por supuesta agresión sexual cometida sobre menores de dieciséis años de edad. En concreto, y en espera de lo que se determine en fase de instrucción, las víctimas son cuatro menores de edad con edades comprendidas entre los once y los trece años.

Según informó el Instituto Armado, las víctimas que han denunciado --de momento cuatro alumnos menores de edad-- indicaron que, al parecer, durante las clases y en ocasiones en determinadas actividades extraescolares, esta persona procedía a realizarles tocamientos en zonas "íntimas o sensibles". Apunta la Guardia Civil que esta persona ha sido denunciada en varias ocasiones coincidiendo en el mismo relato las víctimas.

Por todo ello, tras investigaciones llevadas a cabo y la toma de manifestaciones de los menores en presencia de sus tutores legales y de testigos de los hechos, se procedió a la detención del docente, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Asimismo, la Guardia Civil ha indicado que continúa con las investigaciones por si hubiera más alumnos que hayan sido víctimas de las citadas agresiones.