La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de WWF contra el deslinde del Gobierno en Doñana

Archivo - Imagen del paraje natural de las marismas de Doñana. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA/MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por WWF contra la orden de deslinde, aprobada el 10 de octubre de 2025 por la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en las marismas de Doñana. El recurso de WWF se suma al presentado por la Junta de Andalucía, que también fue admitido a trámite por la Audiencia Nacional.

Según informa la propia organización conservacionista en una nota de prensa, la oposición a este deslinde no se limita a WWF, ya que otros organismos del Estado, como la Estación Biológica de Doñana (CSIC), la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), así como la Junta de Andalucía, la dirección del Espacio Natural de Doñana y el Ayuntamiento de Hinojos, también se han pronunciado en contra.

"Resulta sorprendente tener que defender a estas alturas que Doñana también es una marisma de agua dulce. Todos los estudios científicos desarrollados durante décadas demuestran de forma inequívoca que sus marismas son humedales de agua dulce de origen pluvio-fluvial. Por ello, desde WWF nos oponemos a este deslinde, tal y como está planteado, ya que redefine la naturaleza de la marisma de Doñana, al considerar que aproximadamente dos tercios de la marisma actual serían terrenos mareales. Esta propuesta puede tener consecuencias ecológicas irreversibles", ha afirmado el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo.

En su opinión, uno de los aspectos "clave" de la controversia gira en torno a la 'Montaña del Río', una elevación de terreno paralela al río Guadalquivir. Desde la Dirección de Costas sostienen que fue creada artificialmente en 1983, mientras que desde WWF y diferentes organismos científicos como el CSIC, respaldan que su origen "no es artificial, aunque se ha restaurado en varias ocasiones debido a la erosión".

Además, esta propuesta de deslinde, adoptada "al margen y en contra del criterio mayoritario" del Consejo de Participación de Doñana, "forzará a reinterpretar la gestión del Parque Nacional, pudiendo provocar la entrada de agua salada en zonas dulces y comprometiendo los esfuerzos de conservación avalados durante décadas por la comunidad científica y técnica".

Cabe recordar que más de 270 científicos y científicas se han pronunciado en contra del actual deslinde promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y han alertado de que "contradice el consenso científico existente sobre el funcionamiento hidrológico de Doñana". Asimismo, advierten de que esta decisión podría tener "consecuencias irreversibles: la pérdida de sus humedales de agua dulce y la alteración profunda de sus ecosistemas más valiosos, protegidos por la legislación nacional e internacional".

"Pedimos al Ministerio que escuche a la ciencia y desista de esta propuesta de deslinde que podría desembocar en un largo conflicto judicial y retrasar proyectos esenciales y comprometidos para la recuperación de la biodiversidad amenazada de Doñana y que inicie un procedimiento nuevo que tenga como base el amplio consenso científico sobre la ecología y funcionamiento de esta importante marisma", ha concluido Juan Carlos del Olmo.