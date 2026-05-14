Ayuntamiento de Almonte y Diputación de Huelva presentan la colección de láminas del Rocío 'Un siglo de herencia'

La Diputación de Huelva ha acogido este jueves la presentación de la nueva carpeta de láminas del Rocío impulsada por el Ayuntamiento de Almonte. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha acogido este jueves la presentación de la nueva carpeta de láminas del Rocío impulsada por el Ayuntamiento de Almonte, una colección titulada 'Un siglo de herencia' que reúne cinco imágenes históricas de la Virgen del Rocío de las primeras décadas del siglo XX. La iniciativa vuelve a poner el foco en la conservación y divulgación de la memoria gráfica vinculada a la devoción rociera.

Según ha indicado el Ayuntamiento almonteño en una nota de prensa, el acto ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonte, Antonia Rocío Pérez, en el marco de una colaboración institucional que permite seguir acercando a los vecinos una colección de gran valor histórico, documental y sentimental vinculada al Rocío.

Pérez ha señalado que estas láminas son "una forma de acercar una parte muy valiosa de la memoria del Rocío y de seguir compartiendo una herencia que forma parte de la identidad de Almonte", destacando además que se trata de una iniciativa que "permite que muchas familias vuelvan a tener en sus casas imágenes históricas de la Virgen con un enorme valor sentimental y patrimonial".

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha señalado que "cada una de estas imágenes es mucho más que una reproducción fotográfica". "Es una ventana abierta a la historia del Rocío y a la evolución de una devoción que ha sabido mantenerse fiel a su esencia a lo largo del tiempo", añadiendo que "precisamente ahí reside el valor de esta iniciativa: en recordarnos que el Rocío no solo se vive cada primavera, sino que también se custodia, se estudia y se transmite como uno de los patrimonios culturales y espirituales más valiosos de nuestra provincia y de toda Andalucía".

Toscano, quien ha felicitado al ayuntamiento de Almonte y a todas las personas que han trabajado en esta edición por "el rigor, el cariño y la sensibilidad con los que han seleccionado y documentado estas imágenes", ha afirmado que "desde la Diputación queremos seguir contribuyendo a la conservación y difusión de ese legado, porque proteger nuestras tradiciones es también fortalecer nuestra identidad y proyectarla hacia el futuro".

La colección reúne cinco fotografías históricas que muestran distintas estampas de la Virgen del Rocío en las primeras décadas del siglo XX: desde la foto oficial de la Coronación Canónica de 1919 y el día posterior a aquel acontecimiento, hasta una instantánea de la década de 1920 con una estética muy característica de la época, la recepción de hermandades ante la antigua ermita en 1928 o una escena durante la procesión por el Acebuchal. El conjunto ofrece así una mirada concreta a momentos y escenarios que forman parte de la memoria gráfica de El Rocío.

Más allá de su valor estético, las láminas ofrecen una mirada documental sobre la evolución de la iconografía de la Virgen y sobre la forma en que distintas generaciones han contemplado y transmitido esta devoción. "La colección incorpora, en este sentido, imágenes que remiten no solo a hitos concretos de la historia rociera, sino también a una memoria compartida que forma parte de la identidad colectiva de Almonte", han señalado.

La próxima semana, el Ayuntamiento de Almonte comenzará la entrega de estas carpetas a los vecinos que se acerquen al Consistorio, coincidiendo además con la tradicional ofrenda floral de los más pequeños al monumento de la Virgen, junto a la parroquia, en una fecha especialmente señalada dentro de las vísperas de la Romería.

Con esta iniciativa, el Consistorio vuelve a apostar por acercar el patrimonio documental vinculado al Rocío a la ciudadanía, favoreciendo su conocimiento y contribuyendo a mantener viva una herencia visual y devocional profundamente arraigada en el municipio.