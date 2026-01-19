Ayuntamiento y Diputación de Huelva decretan tres días de luto por el accidente ferroviario de Adamuz

Banderas a media asta en la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial han decretado tres día de luto oficial por víctimas ante la tragedia ocurrida en el accidente ferroviario registrado en la provincia de Córdoba, de este modo, se ha cancelado la agenda, las banderas permanecerán a media asta y se suspende la agenda institucional y la participación de Huelva en Fitur.

Según ha indicado la institución provincial en un comunicado, la Diputación de Huelva guardará luto oficial en señal de duelo por las víctimas del accidente de Adamuz, en el que "han perdido la vida decenas de personas, muchas de ellas vecinas y vecinos de la provincia de Huelva".

De este modo, durante el periodo de luto, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios oficiales de la institución provincial y se suspenden todos los actos previstos en la agenda institucional. Asimismo, la Diputación de Huelva ha decidido que no habrá presencia institucional ni actividad promocional en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra esta semana en Madrid, sumándose así al dolor de las familias y mostrando el respeto debido en unos momentos de profunda consternación.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha expresado el más sincero pésame de la institución a las familias de las víctimas y ha trasladado su apoyo a las personas heridas, así como a los equipos de emergencia y profesionales que están trabajando en las labores de atención y auxilio. La Diputación de Huelva se mantiene a disposición de las autoridades competentes para colaborar en todo aquello que sea necesario y acompañar a la ciudadanía onubense en estos día de duelo.

Por otro lado, el Ayuntamiento de la capital, con unanimidad de todos los grupos políticos, ha decretado tres días de luto oficial por los fallecidos en el accidente ferroviario que "tiene a la capital onubense consternada". Las banderas del edificio consistorial ondean ya a media asta, luciendo crespón negro y quedan suspendidos todos los actos oficiales.

Además, la programación de las Fiestas de San Sebastián queda suspendida en su totalidad y el Ayuntamiento de Huelva declina acudir este año a la Feria Internacional del Turismo, Fitur que se celebra esta semana en Madrid.

Así, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha reiterado que "lo único importante ahora es acompañar a las familias en su dolor y ponernos a su disposición, confiando y dejando trabajar, al mismo tiempo que reconocemos y agradecemos la labor de todos los servicios de emergencia que están volcados para aliviar en los posible las terribles consecuencias de esta tragedia".

En este sentido, Pilar Miranda, en repuesta al interés y preocupación de la ciudadanía ha animado a participar en la concentración silenciosa en homenaje a los afectados por el accidente ferroviario convocada para las 12,00 horas en la plaza de Las Monjas. Una convocatoria para demostrar la unidad del pueblo de Huelva frente a la tragedia que estará presidida por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; la subdelegada del Gobierno, María José Rico; y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Correa.

Mientras siguen llegando noticias, el Ayuntamiento de Huelva ha trasladado el punto de información para familiares de afectados por el accidente a la Jefatura de Policía Local para mayor comodidad y respeto a la intimidad en estos difíciles momentos. Allí, seguirán contando con la asistencia psicológica que está prestando Cruz Roja desde el primer momento, así como con el apoyo de la Policía Local y Protección Civil de Huelva.

Desde el Ayuntamiento de Huelva, se ha insistido en dar un sentido pésame, así como trasladar todo el cariño y afecto a los familiares y amigos de las personas que han perdido la vida en el accidente entre los dos trenes que cubrían el trayecto Madrid-Huelva y el de Málaga-Madrid, deseando una pronta recuperación a las personas que han resultado heridas.