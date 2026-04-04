El Ayuntamiento de Huelva activa el dispositivo de limpieza para la retirada de cera con turnos de mañana, tarde y noche. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva ha activado este sábado el dispositivo de limpieza para la retirada de cera, con turnos de mañana, tarde y noche. En total, se cubrirán unas 25 calles de la ciudad afectadas por el paso de las Hermandades durante la Semana Santa, con una planificación que arranca actuando en todos los pasos de peatones adoquinados de la carrera oficial para "garantizar la seguridad del tráfico y evitar deslizamientos", continuando por las calles Méndez Núñez, Plus Ultra y Marina.

Según ha informado el Ayuntamiento de Huelva en una nota, se trata de un dispositivo que además del despegue de la cera de la calzada y zonas peatonales, conlleva la reposición de todos los elementos de mobiliario urbano, contenedores, papeleras y soterrados que fueron reubicados por la instalación de los palcos.

De este modo, con el objetivo de garantizar la seguridad del tráfico y a fin de evitar deslizamientos los operarios han comenzado la actuación en los pasos de peatones adoquinados de la carrera oficial, organizando los servicios en turno de noche para las zonas comerciales, "evitando así causar molestias y trastornos a los comercios", mientras que otras zonas de carácter más residencial y con menor afluencia, como paseo Santa Fe, entorno de plaza Niña y peatonales del casco histórico, se realizan en turno de mañana y/o tarde.

Concretamente, este dispositivo está integrado por seis operarios y cuatro máquinas fregadoras e hidrolimpiadoras y un furgón remolque eléctrico con hidrolimpiador con agua a presión a 180º de temperatura de gran efectividad para facilitar el despegue de la cera de la calzada y zonas peatonales. Además, los operarios van provistos de herramientas como campanas de presión, rascadores de acero y desengrasantes de base alcalina.