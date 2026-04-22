El Ayuntamiento de Huelva amplía las colecciones de la Red Municipal de Bibliotecas con más de 200 nuevos títulos

Una de las bibliotecas de la Red Municipal de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha ampliado las colecciones de la Red Municipal de Bibliotecas con la incorporación de más de 200 nuevos títulos, con el objetivo de dar respuesta tanto al interés creciente de los lectores, como a la apuesta por mantener unos fondos actualizados y adaptados a los hábitos de lectura actuales.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, esta renovación incluye títulos de plena actualidad editorial y que "despiertan un notable interés", entre los que destacan 'Mamá está dormida' de Máximo Huerta, 'Maite' de Fernando Aramburu, 'Con nadie' de Lorenzo Silva, 'Comerás flores' de Lucía Solla Sobral y 'Llevará tu nombre' de Sonsoles Ónega.

Junto a estas incorporaciones, los datos de préstamo del mes de abril confirman la "buena acogida" de títulos muy demandados por los lectores, como 'Mentir', de Juan Gómez-Jurado, 'Por si un día volvemos', de María Dueñas, 'El juicio' de Luis Zueco, 'La chica del lago' de Mikel Santiago o 'La península de las casas vacías' de David Uclés.

La actualización de los fondos también pone el foco en la diversidad de géneros, formatos y públicos, incorporando no solo narrativa, sino también cómic, novela gráfica, manga y literatura juvenil, en línea con las tendencias actuales del sector editorial. Esta variedad permite acercar la lectura a nuevos perfiles de usuarios y responder a diferentes intereses, especialmente entre los más jóvenes.

En el ámbito infantil y juvenil, la red refuerza su oferta con títulos muy solicitados como 'Animalotes' nº 17, 'Tom Gates' nº 19 o el libro sobre el autismo 'Tengo una chispa en la cabeza', junto a otras propuestas que combinan entretenimiento y aprendizaje. Todos estos títulos se encuentran ya disponibles para consulta en sala y préstamo domiciliario en la red de bibliotecas municipales. Para acceder a estos servicios, únicamente es necesario disponer del carné de usuario, que puede solicitarse de forma sencilla y gratuita, permitiendo así el acceso a todos los recursos de la red.

El servicio de Bibliotecas ofrece, además, la posibilidad de añadir al fondo, libros o material multimedia a petición de los usuarios. El único requisito previo para ello es ser socio de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, que se puede solicitar de manera presencial, personándose en la biblioteca más cercana; accediendo a la cuenta personal de usuario; o cumplimentando el formulario de sugerencia de compra en la web, a través del enlace 'https://www.bibliotecaspublicas.es/bmhuelva/Otros-Servicios/...' clicando propuestas de compra encima de aquella biblioteca desde la que se desea solicitarlo.

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Por otro lado, la Red de Bibliotecas Municipales ha programado una semana de actividades en torno al Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor que se conmemora este jueves, 23 de abril, con iniciativas centradas en la animación a la lectura. La agenda incluye cuentacuentos para público infantil en la Biblioteca Municipal Antonio Machado y en la Biblioteca Almudena Grandes, a cargo de la narradora Carmen Sara Floriano y del animador cultural Les Buffons du Roi, respectivamente.

Asimismo, durante toda la semana están programadas visitas escolares, incluyendo a los más pequeños, menores de tres años. Estas visitas tienen el objetivo de dar a conocer la biblioteca y su funcionamiento, finalizando con una actividad de fomento de la lectura adaptada a cada grupo, reforzando así el vínculo entre el entorno educativo y los espacios bibliotecarios.

Todas las actividades, así como los servicios de préstamo y consulta, son de carácter gratuito, facilitando el acceso universal a la lectura, la información y la cultura. La programación completa puede consultarse en el enlace 'https://www.bibliotecaspublicas.es/bmhuelva'.