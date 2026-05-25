Bomberos trabajan en una pequeña fuga de gas detectada en el centro de Huelva

Archivo - Parque de Bomberos de Huelva. - CSFIF - Archivo

HUELVA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Huelva capital trabajan este lunes en los trabajos para neutralizar una pequeña fuga de gas detectada en el centro de la ciudad, según han confirmado el EMA 112 y el Ayuntamiento de Huelva a Europa Press.

De este modo, el 112 ha informado de que a las 11,30 horas de este lunes ha entrado un aviso por un posible escape de gas en la calle José María Amo de Huelva capital, en la inmediaciones del Antiguo Mercado del Carmen.

Hasta la zona se han trasladado bomberos, Policía Local y Policía Nacional. Así, los agentes han logrado localizar la avería, aunque han señalado que se trata de "una fuga muy pequeña" en una tubería.

De este modo, desde el Ayuntamiento de Huelva han explicado que los bomberos están trabajando y aplicando el protocolo de seguridad habitual en estos casos, de hecho, la zona ha sido asegurada para evitar cualquier incidente.