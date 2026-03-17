El boto campero, la estrella del calzado de Valverde (Huelva), un sector que exporta el 60% de su producción

El boto campero de Valverde del Camino en un establecimiento en El Rocío. - María José López - Europa Press

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El boto campero de Valverde del Camino (Huelva) continúa siendo el producto por antonomasia del sector del calzado del municipio, gracias a que es un producto "único en el mundo que se hace para durar" y que ahora afronta su época de mayor demanda. No obstante, la industria valverdeña, que confecciona, además otro tipo de productos, exporta el 60% de su producción a países europeos y genera 25 millones de euros de facturación.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación Provincial de Industriales del Calzado (Apical), José Cejudo, en la actualidad, 15 empresas son las que fabrican calzado de manera artesanal en Valverde del Camino, tanto botos como otros tipos de zapatos, e incluso marroquinería, y da empleo a más de 450 personas. Todas ellas se engloba dentro de dicha asociación y bajo la marca 'Calzado de Valverde del Camino'.

De hecho, el sector del calzado de Valverde del Camino está en "continuo crecimiento", algo que, según ha indicado Cejudo, se refleja en las exportaciones, que "van creciendo en torno a un 4% o 5% cada año".

Así, actualmente en Valverde se fabrican unos 450.000 pares anuales de distintos tipo de calzado, que suponen unos 25 millones de euros de facturación y da empleo a unas 450 personas de forma directa en los centros de producción.

Además, el 60% de la producción se exporta, principalmente, a Europa. El Reino Unido es uno de los mayores mercados de las botas estilo hípico y de caza, seguidos muy de cerca por Italia, Francia y Alemania. También se exporta a otros países de fuera de Europa, como pueden ser Japón, México, Chile, y Estados Unidos, aunque de este último es "muy simbólico". Mientras que el clásico boto campero, tiene su mayor venta en Italia, además de España.

Los momentos de más ventas para las empresas de Valverde son en fechas próximas a Navidades (desde octubre a diciembre) y a partir de febrero hasta mayo, que comienzan todas la romerías con el típico boto rociero. Todo esto conjugado con las exportaciones a otros países.

El calzado de Valverde del Camino es de manufactura, pero ello no implica que la inflación de estos años, así como otros condicionantes afecten. "Siempre afecta, siempre está el cliente que te dice que está muy caro, pero nosotros tenemos que ir con los tiempos: subidas de sueldo, subida de la materia prima o el incremento de los costes. Pero el cliente al final lo entiende".

"No obstante, el cliente internacional está más acostumbrado a unos precios más elevados entonces le repercute menos. Pero al final se acostumbra la gente porque sabe que tenemos que subir, que esto no puede ser los precios de hace diez años, porque no es viable para nosotros", ha comentado

No obstante, las amenazas de Trump a la economía, según ha indicado Cejudo, está influyendo bastante al sector en España, en otras zonas zapateras como Elche o Arnedo, "que exportan bastante a Estados Unidos", pero a Valverde "no le está afectando, ya que los pedidos a Estados Unidos son simbólicos", ha aclarado.

Aunque el boto campero sigue siendo el producto más destacado y conocido, el sector ha ido diversificando su producción y en la actualidad también se realizan botas Chelsea; zapatos para hombre; botas para caza, hípica, de campo y de moto; y zapatos de baile, además de calzado a medida.

CALIDAD Y DURABILIDAD

Hace algunos años se hizo viral la imagen de la princesa de Gales, Kate Middleton, en sus redes sociales con una par de botos camperos de Valverde del Camino. Un ejemplo de la popularidad de la marca que, según el presidente Apical, "se sigue reconociendo como artículo de calidad y artesanal cien por cien".

"El boto campero es un producto único en el mundo, que solo se fabrica aquí. Además, todas las empresas están amparadas bajo la marca de garantía de Valverde del Camino y eso hace también que sea un plus a la hora de vender fuera de nuestro área de Valverde, tanto sea Huelva, Sevilla o toda Europa o todo el mundo", ha manifestado.

"Siempre he escuchado a la gente decir: tengo unos botos de Valverde desde hace más de 30 años. Lo que quiere decir que nuestros productos duran. Algo que no se puede decir de otro tipo de zapatos, pero el de Valverde sí", ha sentenciado.

Y es que lo que define al boto campero y al resto del calzado de este municipio onubense es su "calidad y durabilidad". "Todo el cliente que nos compra, tarda en adquirir otro par, puesto que saben que duran y duran".

Así en el proceso de fabricación del calzado de Valverde del Camino se cuida "cada detalle", ya que se conserva su manera de producción artesanal, desde el diseño, pasando por la horma, el corte y el moldeado. En todos estos procesos siempre está presente la mano artesanal de los fabricantes.

Por otro lado, aunque el proceso siga siendo artesanal, las empresas de Valverde se han ido adaptando a los nuevos tiempos y están presentes "en todos los canales de distribución". "Nosotros vendemos en superficies comerciales y en tiendas físicas tanto a nivel nacional como europeo. Además, la mayoría de las empresas ya tienen su tienda online. Por lo que estamos presentes en todos los canales de venta", ha indicado Cejudo.

SECTOR DEL CALZADO

Las 15 empresas que componen el sector del calzado, según ha señalado Cejudo, están funcionando "más o menos bien", "Una cerró camino atrás por circunstancias, pero el resto que estamos, la verdad es que vamos funcionando más o menos bien".

Asimismo, el sector está agrupado bajo la marca de calidad 'Valverde del Camino' con el que se garantiza al cliente un calzado y producto de marroquinería "de calidad", toda vez que están posicionando sus productos "frente al intrusismo y la competencia desleal, garantizando que todo lo que se etiquete con esa marca ha sido fabricado en esta localidad bajo unos criterios determinados de calidad, diseño, entre otros".