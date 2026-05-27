Un cartel con "profundo simbolismo eucarístico y acento marinero" anuncia el Corpus Christi de Huelva 2026

Cartel que anuncia la celebración del Corpus Christi de Huelva. - DIÓCESIS DE HUELVA

HUELVA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Huelva ha presentado el cartel con el que se anuncia la festividad del Corpus Christi 2026, obra del Taller Daroal, inspirado en la Eucaristía y la identidad marinera de Huelva.

Según ha indicado la Diócesis en una nota de prensa, se trata de una composición sobre fondo azul, color onubensista y concepcionista. En su centro aparecen la Sagrada Forma y el Cáliz, referidos al Cuerpo y Sangre de Cristo que se celebran en esta solemnidad, y espigas y racimos de uva, "las especies sacramentales que, por las palabras del sacerdote y la acción del Espíritu Santo se transustancian en el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Cristo".

Los demás elementos que enmarcan la composición están tomados de la ornamentación de la custodia procesional de la Catedral, realizada por Fernando Marmolejo Camargo, que "quiso jugar con representaciones de la fauna y flora marinas: caballitos de mar, estrellas de mar, conchas marinas, etc".

El mar de Huelva también está presente y simboliza "el mar proceloso de la historia, donde la nave de la Iglesia surca los caminos, alimentada por la Eucaristía". Además, las conchas recuerdan el primero de los sacramentos, el Bautismo, mientras que los caballitos de mar simbolizan "la paciencia, amistad, protección, generosidad y saber compartir con los demás, virtudes todas nacidas de la Eucaristía". Las palmas hacen referencia a "la victoria de la fe" y los incensarios a la adoración.

Todos estos elementos parecen contribuir, con acento onubense, a lo que la bula 'Transiturus de hoc mundo', por la que se crea la solemnidad del Corpus en el siglo XIII, convoca a los cristianos en este día: "Cante la fe, tremole la esperanza, exulte la caridad ante el Señor Sacramentado".

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

Debido a la visita del papa León XIV, el triduo preparatorio del Corpus Christi tendrá lugar del lunes 1 al miércoles, 3 de junio,, a las 20,00 horas, en la Santa Iglesia Catedral de Huelva. La celebración principal de la solemnidad se desarrollará el jueves, 4 de junio,. La Santa Misa comenzará a las 18,30 horas y estará presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra.

A continuación, tendrá lugar la tradicional procesión eucarística por las calles de la capital. El recorrido previsto partirá desde la Catedral y continuará por las calles Vázquez Limón, Ginés Martín, Ciudad de Aracena, plaza Arqueológica, Méndez Núñez, Mora Claros, Puerto, San José, Paseo Independencia y regreso al templo catedralicio.

Con motivo de esta próxima celebración, la Diócesis de Huelva desea trasladar también algunas indicaciones organizativas dirigidas a las familias y catequistas de los niños que han recibido este año su Primera Comunión. Se ruega que los niños acudan al menos media hora antes del inicio de la Santa Misa para facilitar su correcta ubicación dentro del templo. Los participantes serán situados en la nave del Sagrario, ubicada en la parte izquierda de la Catedral.

No será necesario confirmar previamente la asistencia, aunque los menores deberán acudir acompañados por sus catequistas o responsables de grupo. Una vez en el templo, se les indicará el lugar que ocuparán durante la procesión que se celebrará al término de la Eucaristía.

Además, aquellos niños que lo deseen podrán portar pequeños cestos con pétalos de flores para esparcirlos al paso del Santísimo Sacramento durante el recorrido procesional. La Diócesis de Huelva agradece de antemano la colaboración y disposición de las familias y catequistas, al tiempo que anima a toda la comunidad diocesana a "participar y vivir con fe, devoción y alegría esta importante solemnidad del calendario litúrgico".