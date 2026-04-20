CCOO estima en 4.000 las personas que se acogerán al proceso de regularización de migrantes en Huelva

Archivo - Sede de CCOO en Huelva. - CCOO - Archivo

HUELVA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha estimado que unas 4.000 personas de Huelva se acogerán al proceso de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno central y ha ofrecido su sede en Huelva como entidad colaboradora.

La secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha informado que la entidad está constituida como colaboradora del Ministerio de Migraciones para poder tramitar las solicitudes de las personas migrantes en Huelva que estén en situación administrativa irregular.

Este proceso, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, permitirá regularizar la situación de miles de personas en todo el país, facilitando su integración social y el ejercicio pleno de derechos. La medida cuenta con "respaldo social, político y económico, y responde a una demanda histórica de CCOO".

En un comunicado, Perea ha destacado la "importancia" de acudir a canales seguros de este proceso de regulación y por tanto hace un llamamiento a estas personas a que "miren el listado de entidades colaboradoras, porque lamentablemente va a haber gente que va a intentar hacer negocio con la vulnerabilidad y la necesidad de estas personas".

En este sentido, la líder sindical valora "positivamente" la iniciativa, ya que la organización sindical "lleva años solicitando al Gobierno de España una regularización extraordinaria para las personas que viven y trabajan en nuestra tierra y contribuyen con el mantenimiento del sistema".

El proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026 y establece requisitos como acreditar estancia en España antes del 1 de enero de 2026, una permanencia continuada mínima de cinco meses y la ausencia de antecedentes penales, entre otros. Las solicitudes podrán presentarse tanto por vía telemática como presencial, esta última mediante cita previa.

"Las personas migrantes no son delincuentes, vienen a ganarse la vida a nuestro país, contribuyen con sus impuestos al mantenimiento de nuestro Estado de Bienestar y al desarrollo social y económico de nuestra sociedad. Regularizar su situación les permite poder exigir sus derechos sin miedo a ser expulsados de nuestro país", ha señalado.

Finalmente, desde CCOO Huelva se insiste en el "papel clave" de esta regularización en la mejora de las condiciones de vida, ya que estiman que "4.000 personas de la provincia van a salir de esta situación de vulnerabilidad", lo que contribuirá también a "erradicar los asentamientos chabolistas" asegura Perea, ya que la regularización permitirá el acceso a derechos básicos como la vivienda.

El sindicato prestará este servicio de atención y tramitación de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, reforzando así su compromiso con la defensa de los derechos de las personas migrantes.