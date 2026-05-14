CCOO-A reclama un pacto andaluz por la salud mental y las adicciones en el trabajo que achaca a "la precariedad"

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, en las jornadas en Huelva por la salud mental y las adicciones en el trabajo. - CCOO HUELVA

HUELVA 14 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha celebrado en Huelva unas jornadas para abordar la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo, con especial atención a las adicciones en el ámbito laboral y, en este sentido, ha reclamado un pacto andaluz. El sindicato ha advertido de que "la deficiente organización del trabajo y la precariedad están detrás del aumento de los problemas de salud mental y el consumo de sustancias, una realidad que las empresas suelen abordar con despidos y sanciones en lugar de con prevención".

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha manifestado que el sindicato tiene "una preocupación muy especial" por el "aumento de la siniestralidad laboral" en la comunidad autónoma, "con 150 personas fallecidas de media en los últimos años", ha indicado el sindicato en una nota.

La dirigente sindical ha hecho especial mención a "los riesgos psicosociales" que, en opinión del CCOO-A, "están incidiendo de una manera constante en la salud mental". "Los ritmos de trabajo, las cargas de trabajo, las jornadas extenuantes y la precariedad laboral están incidiendo de una manera tremenda en la organización del trabajo", han señalado.

Asimismo, López ha denunciado que "las empresas están tratando las adicciones desde una perspectiva castigadora, punitiva y criminalizando a la persona", por lo que ha exigido un "cambio de paradigma".

"Hay que actuar desde la prevención, desde los protocolos y desde la negociación colectiva. Las adicciones son un problema de salud y no hay que castigar todavía más a la persona que lo sufre. Queremos que a través de la negociación colectiva se pongan las herramientas necesarias para ir al problema y no a la consecuencia, y por eso queremos que haya un acuerdo global, un pacto andaluz por la salud mental y también para tratar las adicciones en los centros de trabajo donde estemos participando todos los agentes", ha aseverado la dirigente sindical.

Por su parte, el secretario confederal de Salud Laboral de CCOO, Mariano Sanz, ha explicado que el sindicato ha llegado a un anteproyecto de ley con el Gobierno central para tratar de modificar y de modernizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, junto con una serie de reglamentos que son "esenciales".

Sanz ha advertido en su intervención sobre la evolución de las adicciones, señalando que "el consumo de medicamentos ya supera el 12%" y ha apuntado que hay factores de riesgo que inciden "de manera determinante" en que "pueda haber mayores índices de incidencia de consumos, como la temperatura a la que están expuestas, la carga física, el tener que atender a clientes, el estrés o personas que dependen de un algoritmo que les va marcando permanentemente cuáles son los ritmos de trabajo".

"Todo eso conlleva una ansiedad ante la que tenemos que saber cómo actuar para que, cuando aparezcan estas cuestiones, se vean desde la prevención para recuperar a los trabajadores y trabajadoras y no desde el castigo", ha dicho.

La secretaria general de CCOO de Huelva, Julia Perea, ha valorado la "idoneidad" de celebrar este encuentro en la provincia, "una de las que presenta mayores índices de siniestralidad". "Huelva cerró 2025 con 7.255 accidentes laborales con baja, lo que supone que cada día 20 trabajadores y trabajadoras sufren un accidente; 2026 ha empezado muy mal con el fallecimiento de cuatro trabajadores en nuestra provincia", ha alertado.

Perea ha puesto el foco en la "medicalización" del trabajo, señalando que "cada vez vemos cómo más trabajadores tienen que acudir a determinados fármacos para poder hacer frente a su jornada, especialmente en sectores como las camareras de piso o la ayuda a domicilio".

La dirigente ha insistido en la "importancia" de "formar" a los delegados de CCOO para establecer protocolos de prevención, ya que "actualmente las empresas apuestan por la sanción en vez de entender que esa persona es una enferma". Esta acción forma parte del plan de formación sobre capacitación en la negociación colectiva y el diálogo social que está llevando a cabo CCOO-A.