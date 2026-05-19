Cinco detenidos por agredir a un hombre para atemorizarlo y que no declarara en un juicio por unos hechos de 2024

Dos de los cinco detenidos en Huelva por agredir a un hombre. - POLICÍA NACIONAL

HUELVA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital, por una "grave" agresión a un varón para "atemorizarle" y que "no declarase" en un juicio por unos hechos acaecidos en 2024.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, la agresión se produjo el pasado mes de abril en la vía pública, donde le agredieron con un palo e intentaron acuchillarle con un arma blanca, además de resultar herirlo en uno de sus brazos por un proyectil. Este hombre había sido amenazado con anterioridad.

Los hechos, según relata el cuerpo policial, se inició al encontrarse la madre de la víctima con uno de los agresores en un establecimiento de alimentación del barrio, donde la amenazó.

Posteriormente, el hombre acudió a casa de su progenitora para interesarse por lo ocurrido y a la salida de esta visita fue interceptado por hasta nueve personas y comienza una persecución en la que fue finalmente alcanzado y agredido con un palo, así como resultó herido en uno de sus brazos por un proyectil e intentaron acuchillarle con un arma blanca.

Tras esto, y tras varias llamadas al 091 de testigos de la zona que vieron la agresión, se personaron en el lugar indicativos radiopatrullas de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, quienes atendieron a la víctima en primera instancia y solicitaron atención sanitaria para su asistencia.

Los presuntos autores huyeron de lugar "rápidamente" utilizando varios vehículos, lo que "dificultó inicialmente su identificación y detención". No obstante, la víctima presentó la correspondiente denuncia, donde manifestó que estaba recibiendo presiones a efectos de no declarar en sede judicial por hechos acaecidos en la barriada en 2024 y que tenía "miedo por su integridad física y por la de su familia".

Tras semanas de investigación, agentes de la Brigada de Policía Judicial han identificado y localizado a estas personas. Para ello, se realizó un dispositivo para su detención y estuvieron apoyando en todo momento a la víctima de los hechos ante "las posibles represalias de los autores".

Tras el dispositivo, se realizaron cinco detenciones durante días sucesivos y los detenidos pasaron a disposición judicial, así como se tomó declaración en calidad de investigados a otros denunciados. A todos ellos se les imputó delitos de lesiones, amenazas y tenencia ilícita de armas.

La autoridad judicial ha decretado puesta en libertad con medidas cautelares para los detenidos, a los que ha impuesto órdenes de alejamiento respecto a la víctima de los hechos.