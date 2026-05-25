El Condado de Huelva protagoniza el décimo de la Lotería Nacional del próximo 4 de junio

Imagen del décimo de la Loteria Nacional dedicado a la DOP Condado de Huelva. - DOP CONDADO DE HUELVA

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas Condado de Huelva y Vinagre del Condado de Huelva e Indicación Geográfica Protegida Vino Naranja del Condado de Huelva, será protagonista del sorteo de la Lotería Nacional del próximo jueves 4 de junio de 2026, dentro de la colaboración que mantiene con la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la uva autóctona del Condado de Huelva, la zalema, estará presente en seis millones de décimos que ya están disponibles en los puntos de venta de la red comercial de Loterías distribuidos por toda España, convirtiéndose en una importante acción de promoción y visibilidad para los vinos, vinagres y Vino Naranja del territorio que se elaboran principalmente con esta variedad, si bien no es la única en el Condado de Huelva.

Esta iniciativa permitirá acercar al gran público la identidad vitivinícola onubense y reforzar el reconocimiento de unas producciones ligadas a la tradición, la calidad certificada y el origen.

El presidente del Consejo Regulador, Vicente Pérez García de Prado, ha destacado que "la presencia del Condado de Huelva en un soporte tan emblemático y popular como la Lotería Nacional supone una magnífica oportunidad para seguir acercando nuestros vinos y vinagres al consumidor".

"Millones de personas tendrán contacto directo con la imagen de nuestra denominación de origen, lo que contribuye a reforzar nuestro posicionamiento y a poner en valor el trabajo que realizan bodegas, cooperativas y viticultores del territorio", ha remarcado.

Asimismo, ha subrayado que el objetivo del Consejo Regulador es "continuar desarrollando acciones promocionales innovadoras, cercanas y eficaces, capaces de conectar con públicos muy diversos y de seguir consolidando la imagen del Condado de Huelva como una referencia vitivinícola de calidad dentro y fuera de Andalucía".

Con esta acción, el Consejo Regulador continúa desarrollando su estrategia promocional para 2026, centrada en incrementar la notoriedad de marca, ampliar el alcance de sus campañas y "fortalecer el apoyo a bodegas y cooperativas en un periodo clave para el sector".