Continúan las investigaciones para esclarecer el origen de los incendios de Doñana y Castillejos (Huelva)

Imagen de archivo del incendio del municipio onubense de Villanueva de los Castillejos. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha avanzado este jueves que continúan las investigaciones para esclarecer el origen de los incendios de Doñana y Villanueva de los Castillejos (Huelva), toda vez que se está analizando la superficie total calcinada en ambos fuegos que, en el caso de este último, apunta a 4.700 hectáreas de superficie quemada, la mitad de pastos de "rápida regeneración".

A preguntas de los periodistas en una atención a medios tras el Comité Asesor Provincial del Plan Infoca, el director del Infoca en Huelva, Alejandro López, en cuanto al incendio de Villanueva de los Castillejos y que afectó también a San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, ha explicado que, "como sucede con el de Doñana", el perímetro recorrido "fueron unas 5.500 hectáreas", pero "una vez hechas las mediciones, tanto con vuelos como el paso del satélite, arroja unas 4.700 de vegetación afectadas".

"Más de la mitad de esa vegetación es pasto. El pasto es una vegetación anual que tiene un ciclo natural que muere en verano y vuelve a salir otra vez en la primavera, por lo que será de fácil regeneración", ha comentado.

Además, la altísima velocidad que ha tenido el incendio en su propagación "también ha hecho que en zonas de dehesas abiertas, las encinas no se hayan visto afectadas y no tendrán ningún problema de supervivencia". "Pero no tenemos la superficie exacta donde ha habido afectación total y donde no la ha habido".

Asimismo, ha subrayado que la brigada de investigación está terminando de analizar este incendio, pero "no se conoce la causa definitiva". "Hasta que no tengamos el informe final de la brigada, no puedo aventurar nada porque sería especulativo".

El incendio de Villanueva de los Castillejos se inició el pasado 8 de junio, cerca de las 13,00 horas y la virulencia de las llamas, que se movieron en las primeras horas a una velocidad de 200 hectáreas por hora, obligó finalmente en la noche del martes 9 de junio a elevar a fase de emergencia, situación operativa 2, la decretada el lunes --fase 1-- por la evolución del incendio, así como a activar también efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como a numerosos miembros del Consorcio Provincial de Bomberos y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Asimismo, fueron desalojadas 360 personas, que fueron regresando de forma escalonada a sus viviendas según avanzaban las labores para la extinción del incendio, que se dio por estabilizado en la noche del miércoles y por controlado este viernes a las 14,30 horas.

INCENDIO DE DOÑANA

Por otra parte, preguntado por el incendio de Doñana, el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha declarado que se está trabajando para "conocer el motivo y las causas del propio incendio".

Además, ha señalado que estuvo hace poco en la zona, junto a la consejera de Sostenibilidad, Catalina García, y comprobaron que "dentro de las zonas afectadas había muchas islas, muchas zonas que no habían sufrido esa degradación por parte del propio incendio".

Por su parte, el director del Plan Infoca en Huelva ha señalado que se está "ajustado el perímetro" porque "una cosa es los metros recorridos por el incendio, que sí que superó las 500 hectáreas", pero luego "ya con el paso del satélite se puede ver el nivel de afección a la vegetación".

"Entonces, hay islas, siempre pasa en todos los incendios, que no están afectadas. De hecho, cuando los fuegos van a gran velocidad es bastante frecuente. Pues ahora hay una medición, de unas 460 hectáreas más o menos de terreno afectado en ese incendio", ha comentado.

Asimismo, sobre la investigación, López ha incidido en que los técnicos "estaban ya a punto de concluir el informe" y "la causa saldrá cuando tengan el informe".

El incendio de Doñana se declaró a las 18,05 horas del domingo, 24 de mayo, en el paraje Marismillas de Almonte, coincidiendo además con la Romería del Rocío. Este incendio se dio por extinguido una semana después, el domingo 1 de junio.

Este incendio llegó a contar con más de un centenar de efectivos del Plan Infoca y afectó alrededor de 500 hectáreas y se extendió principalmente sobre masas de pinar mediterráneo y sistemas dunares asociados de "muy alto valor ecológico", según indicó la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).