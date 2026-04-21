Controlado el incendio de una planta de reciclaje de Almonte (Huelva), que calcina una parte forestal "mínima"

Incendio en Almonte en la tarde del lunes. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

Los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva han controlado el incendio declarado sobre las 15,34 horas de este lunes 20 de abril en una planta de reciclaje en Almonte (Huelva) que se encuentra situada en el paraje Montehigo, lo que hizo que también tuvieran que activarse efectivos del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), que señala en sus redes sociales que ha afectado a una superficie forestal "mínima". El incendio provocó una gran humareda que, según indicó la Policía Local, era potencialmente tóxico.

Según han indicado a Europa Press desde el Consorcio de Bomberos, el fuego aún sigue activo por la parte central de la montaña de escombros, toda vez que han apuntado que el riesgo de propagación ha desaparecido. Para sofocar el fuego continúan en la zona cinco bomberos apoyados por un vehículo, toda vez que desde el Infoca mantuvieron por la noche un vehículo autobomba en la zona para tareas de vigilancia y apoyo al Consorcio.

En el operativo llegaron a trabajar más de 30 efectivos entre bomberos del Consorcio, Infoca, Policía Local, Guardia Civil y la unidad del Seprona, ha señalado la Policía Local de Almonte, que apuntó que como medida preventiva se llegó a desalojar las fincas colindantes, "tanto personas como animales". Asimismo, señalaron que el origen del incendio se encuentra en investigación, pero que no se descartaba una posible causa intencionada.

El Consorcio de Bombero recibió el aviso del incendio a las 15,35 horas e indicó que se trata de una antigua escombrera de plásticos, por lo que hasta la zona se desplazaron 12 bomberos de tres parques --Almonte, Valverde del Camino y San Juan del Puerto-- con siete camiones, ya que, según explicó la Policía Local, estaba generando "humo potencialmente tóxico".

El oficial del Consorcio de Bomberos de Huelva, Antonio Frigolet, explicó que se trata de un incendio de "grandes dimensiones" con "una cantidad bastante importante de plástico que están ardiendo" y que puede suponer "riesgo alguno para una superficie de pinar".

Por su parte, desde el Plan Infoca activaron dos brigadas de refuerzo contra incendios (Brica), un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones Brica, un agente de medio ambiente, un camión autobomba y un helicóptero pesado y apuntaron que se trataba de una zona con una planta de reciclaje rodeada de vegetación, por lo que los trabajos se centraban en que las llamas no afecten a zona forestal.