Cuatro hombres heridos tras sufrir un accidente de tráfico en Isla Cristina (Huelva)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

ISLA CRISTINA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas han resultado heridas y han sido evacuadas al hospital tras un accidente de tráfico ocurrido este domingo en Isla Cristina (Huelva).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, varios testigos han advertido a las 6,45 horas de una colisión frontal de dos turismos en el kilómetro 128 de la N-431.

Tal y como ha precisado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, la Sala Coordinadora ha activado de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos, que han excarcelado a dos personas, una de cada uno de los vehículos implicados.

El servicio adscrito la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha concretado que, en total, han sido cuatro las personas que han resultado heridas.

Se trata de dos hombres de 30 y 35 años y un tercero del que se desconoce la edad evacuados al hospital Virgen de la Bella de Lepe, y de un cuarto varón de 23 años trasladado al hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense.