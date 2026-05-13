Cuatro menores detenidos por el robo de 8.000 euros en un centro educativo de Lucena del Puerto (Huelva)

Robo en un centro educativo de Lucena del Puerto (Huelva). - GUARDIA CIVIL

LUCENA DEL PUERTO (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Huelva ha detenido a cuatro menores de edad e investiga a otros tres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en la caja de seguridad de un centro educativo de la localidad de Lucena del Puerto, donde había 8.000 euros que iban a ser invertido en el viaje de fin de curso de 170 alumnos.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, las investigaciones se iniciaron tras tenerse conocimiento de la sustracción de una gran cantidad de dinero en efectivo, que había sido recaudado por la comunidad educativa del centro para excursiones escolares y actividades de fin curso.

Como resultado de las gestiones practicadas, los agentes lograron identificar a los presuntos autores de los hechos, así como recuperar la totalidad del dinero sustraído, que ascendía a 8.000 euros, importe que había dejado sin excursión de fin de curso a 170 alumnos del citado centro educativo.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos investigados, serán puestos a disposición de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Huelva. Se ha recuperado la totalidad del dinero sustraído.