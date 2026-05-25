Una decena de medios aéreos y más de un centenar de profesionales trabajan en el incendio de Almonte (Huelva)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, informa sobre el incendio. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Una decena de medios aéreos y más de un centenar de profesionales del Infoca continúan este lunes trabajando en las labores de extinción del incendio declarado este domingo en el paraje La Algaida de Almonte (Huelva). El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha apuntado a su "posible intencionalidad" y ha señalado que presenta "indicios favorables".

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, tras incorporarse de nuevo los medios aéreos, aunque los bomberos han estado trabajando toda la noche, en la zona ya se encuentran tres helicópteros pesados --uno de ellos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico--, cuatro semipesados y uno ligero. Además, dos aviones de carga en tierra y otro de coordinación.

Por otro lado, por tierra, se encuentra en las labores de extinción 120 profesionales; nueve camiones autobombas; dos tractores; una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendio, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones y una Unidad Médica de Incendios Forestales.

"POSIBLE INTENCIONALIDAD"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, en una atención a medios en la madrugada ha señalado que ha indicios "favorables", ya que el fuego se encontraba "confinado" entre dunas, playa y marismas sin llamas en las zonas de cabeza y cola y con la actividad concentrada" en la zona centro.

Sanz ha destacado que la "rápida" reacción del dispositivo del Plan Infoca con hasta nueve medios aéreos, entre ellos tres superpumas y tres helicópteros junto a medios terrestres con cinco grupos de bomberos forestales y cuatro vehículos autobomba y ha confiado en poder dar por estabilizado este incendio a lo largo de la mañana de este lunes tras el trabajo de remate perimetral desarrollado durante toda la noche.

Junto a ello, el consejero de Emergencias en funciones ha querido dejar claro que no ha existido "riesgo o afectación" a la aldea de El Rocío ni existen "relación con la actividad" desarrollada durante la romería porque "hace dos días que no pasa nada por allí, se establecen controles de calidad y descartamos que proceda de nada vinculado a algún tipo de objeto que pudiera vincularse con lo que ha ocurrido hace dos días en la zona".

A la espera de conocer las conclusiones de la investigación abierta sobre las causas del incendio, Sanz ha señalado que "podamos estar en una situación de intencionalidad, tanto por la hora y el sitio como por el hecho que hemos tenido más de un incendio en la zona sin que tengan nada que ver, porque no están vinculados".

"Es verdaderamente extraño y no es descartable por tanto que estemos apuntando a una posible intencionalidad en relación con este incendio", ha añadido el consejero, que ha pedido en cualquier caso ser "ser prudentes" hasta confirmar todo a través de la correspondiente investigación".

Por último, Sanz ha trasladado un mensaje de "serenidad y tranquilidad" y ha pedido atender a la "información rigurosa" de fuentes oficiales y "no hacer caso de informaciones que no responden a la realidad porque hemos visto zonas del incendio en las redes e información de la evolución del incendio que no tienen nada que ver con la realidad".