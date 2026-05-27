Declarado un incendio en el paraje El Pilonar de Lucena del Puerto (Huelva)

Archivo - Helicóptero del Plan Infoca. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva trabajan en las labores de extinción de un incendio declarado poco antes de las 14,00 horas de este miércoles en El Pilonar de Lucena del Puerto (Huelva) que ha afectado tanto a masa forestal como a una finca de frutos rojos cercana, pero que ya se encuentra perimetrado.

Según han explicado desde el Infoca a Europa Press, se trata de una zona de cultivo de frutos rojos que delimita con una zona forestal y que lo que está ardiendo son los plásticos de la finca, monte bajo y pinos.

Hasta la zona se han desplazado dos aviones de carga en tierra, un camión autobomba, un grupo de bomberos forestales y un agente medioambiental.

Por su parte, desde el Consorcio Provincial han estado trabajando tres camiones y cinco bomberos, pero los efectivos ya se han retirado y se mantienen en la zona los del Infoca.

Se da la circunstancia que justo hace un año esta zona ya fue afectada por dos incendios. Así, el 29 de mayo se declaraba un incendio que afectaba a cinco chabolas de un asentamiento, pero hora después, se declaraba un segundo incendio en la zona, aunque este solo afectó a masa forestal.