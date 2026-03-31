Detenida una persona al estafar más de 6.000 euros en Ayamonte (Huelva) al hacerse pasar por altos cargos

Cuartel de la Guardia Civil en Ayamonte (Huelva) - GUARDIA CIVIL

HUELVA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona por un delito continuado de estafa en Ayamonte (Huelva), ya que se hacía pasar por cargos importantes para interceder en procedimientos de Jubilación por Incapacidad permanente y así conseguir una pensión para los estafados. La cantidad estafada por esta persona supera los 6.000 euros.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, las investigaciones comenzaron, cuando varios perjudicados presentaron una denuncia contra la misma persona, el cual se presentaba como profesional del ámbito jurídico, juez del Tribunal Supremo, asesor de la Seguridad Social o alto cargo de la Junta de Andalucía para tramitar la gestión gratuita de diversos casos de defensa jurídica, gestión de pensiones de jubilación o solicitudes de incapacidades médicas a través de la Junta de Andalucía.

No obstante, esta persona a su vez solicitaba pagos de diversa consideración para la gestión de la documentación, llegando a prometer su devolución en algunos casos. Además, se aprovechaba de la necesidad de estas personas, y buscaba nuevos contactos conocidos de sus víctimas, convenciéndolas para iniciar los procesos, apropiándose de las cantidades aportadas.

Finalmente, el estafador fue localizado y detenido el pasado 28 de marzo, tras un amplio dispositivo de búsqueda para evitar su huida. Las investigaciones continúan por si hubiera más estafados. De momento la cuantía de lo estafado asciende a 6.000 euros y las víctimas tienen edades comprendidas entre los 43 y los 56 años. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.