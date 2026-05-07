Detenidas dos personas que causaron un incendio en una vivienda con personas en su interior en Moguer (Huelva)

Momento en que agentes de la Guardia Civil detienen a uno de los dos acusados por un incendio en Moguer (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de dos delitos de incendio en viviendas con moradores en su interior. Los hechos tuvieron lugar el pasado 15 de abril cuando, tras un altercado entre vecinos, se produjeron dos incendios provocados intencionadamente en una vivienda y una infravivienda (chabola) de la localidad de Moguer, con riesgo grave para sus moradores.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, a la llegada de los agentes pudieron observar, llamaradas saliendo de un balcón, teniendo que subir a evacuar a las personas que había dentro, ya que, debido al fuego y al humo, se encontraban atrapados, siendo trasladados al exterior a un lugar seguro.

También, en otros balcones se encontraban vecinos que debido a la gran cantidad de humo no podían salir. Transcurridos varios minutos en los que el humo estaba afectando a estas personas, los agentes volvieron a entrar en el edificio evacuando a cuatro personas, ayudados con mantas.

En otro piso se consiguió abrir la puerta, teniendo que entrar los agentes a gatas hasta el balcón, donde se encontraba una pareja con un bebe de dos semanas de vida, que también fueron evacuados con la ayuda de mantas para evitar la inhalación de humo y las llamas.

En la extinción del incendio participaron dos camiones autobombas del parque de bomberos de San Juan del Puerto y cinco bomberos, dos ambulancias de servicios médicos de la localidad de Moguer y Palos de la Frontera, así como patrullas de servicio de las localidades de Palos de la Frontera, de Bonares, Seguridad Ciudadana y Policía Local de Moguer.

En total se desalojaron a 35 personas, incluidos dos menores que fueron trasladados al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, no habiendo daños personales de importancia, debido a la rápida actuación de los agentes.

Tras investigaciones llevadas a cabo, se ha procedido a la detención de dos personas, que provocaron los incendios que afectaron a la vivienda y a la chabola. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.