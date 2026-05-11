Detenidas tres personas en Isla Cristina (Huelva) por simular un robo para cobrar una indemnización del seguro

Archivo - Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Isla Cristina (Huelva) como presuntas autoras de una simulación de delito, tras comprobarse que el robo con fuerza denunciado en un establecimiento no se habría producido en los términos inicialmente comunicados, además de imputarle un delito de robo con fuerza al realizar la sustracción de la recaudación de la máquina recreativa de unos 3.500 euros.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la supuesta perjudicada, en la que manifestaba que autores desconocidos habían accedido al interior de su local tras forzar la reja exterior y la puerta principal, sustrayendo dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y la recaudación de una máquina recreativa.

Posteriormente, la denuncia fue ampliada con nueva documentación relativa al importe presuntamente sustraído, elevándose la cuantía reclamada por los efectos y dinero desaparecidos.

Dentro de las gestiones practicadas, los agentes tras la inspección ocular y la recogida de otras pruebas, pudieron determinar que los hechos denunciados habrían sido preparados con la finalidad de aparentar la comisión de un robo con fuerza, dar credibilidad a la denuncia y posibilitar una posterior reclamación a la compañía aseguradora por los daños y efectos supuestamente sustraídos, además de lucrarse con la recaudación de la máquina recreativa.

Por todo ello, se ha procedido a la detención de tres personas, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.