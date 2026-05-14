Detenido en Huelva el conductor de un furgón que transportaba 2.250 litros de gasolina destinada al narcotráfico

Garrafas de gasolina intervenidas, destinadas al narcotráfico. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el término municipal de Gibraleón (Huelva) al conductor de un furgón como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva al transportar un gran número de garrafas con 2.250 litros de combustible destinado al suministro de embarcaciones de alta velocidad vinculadas al narcotráfico.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, los hechos se produjeron cuando agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva interceptaron una furgoneta en la N-431, en el término municipal de Gibraleón, cuyo conductor se dio a la fuga para eludir la acción policial.

Una vez que le dieron alcance y fue detenido, los agentes localizaron en el interior del furgón 90 garrafas con combustible --con aproximadamente 2.250 litros de gasolina-- de las que son destinadas al suministro de embarcaciones de alta velocidad vinculadas al narcotráfico.

Esta actuación se acoge a la reciente reforma del Código Penal, que ha convertido el conocido 'petaqueo' en un delito autónomo. Anteriormente considerada infracción administrativa, la tenencia, transporte o suministro de combustible para estas redes, está tipificada en el artículo 568.2 del Código Penal como un delito contra la seguridad colectiva, y está penada con prisión de tres a cinco años cuando la sustancia inflamable sea combustible líquido destinado a actividades ilícitas.

Una vez traspasadas las diligencias, junto con el detenido y combustible intervenido, a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, tanto el hombre como el material ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial bajo la nueva calificación penal.

La Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana y pone a su disposición el número de teléfono 062 para cualquier información que desee comunicar o colaboración que desee efectuar en el ámbito de la seguridad vial, seguridad ciudadana, contra el patrimonio o medio ambiente, que será tratada de manera discreta y anónima.

Además, recuerda la existencia de 'Alertas APP Alertcops', una aplicación móvil que permite comunicarse de manera "precisa, gratuita y rápida" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A través de esta APP se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo. Igualmente, permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando se encuentre en una zona afectada por una incidencia.