Detenido en Valverde al estafador más buscado de la provincia de Huelva tras cinco años prófugo

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

HUELVA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valverde del Camino al considerado como uno de los ciberestafadores más activos y buscados de la provincia de Huelva. El detenido había hecho de la estafa por internet su 'modus vivendi' durante los últimos seis años y se encontraba prófugo de la justicia desde hacía cinco, ya que huyó justo antes de la celebración de un juicio por múltiples estafas, el cual podría haber supuesto su ingreso en prisión, según ha indicado la Policía en una nota de prensa.

La detención, según ha destacado la Policía, es el resultado de una exhaustiva y prolongada investigación policial sobre este presunto autor de múltiples delitos de estafa a nivel nacional y que acumula cientos de denuncias ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, hay "innumerables" víctimas de las que supuestamente se apropió fraudulentamente de miles de euros, además de constarle 26 requisitorias judiciales en vigor.

El estafador centraba su actividad en plataformas de venta de artículos de segunda mano entre particulares, donde su estrategia se dividía en varias fases para garantizar su anonimato.

En primer lugar, contactaba con vendedores reales mostrando un falso interés en sus productos para lograr que estos le enviaran fotografías de sus Documentos Nacionales de Identidad (DNI), una vez obtenidas estas imágenes, usurpaba la identidad de sus víctimas dando de alta líneas telefónicas y cuentas bancarias.

Posteriormente, creaba anuncios fraudulentos utilizando estos datos falsos, una vez que la nueva víctima se interesaba y decidía comprar el producto, el detenido no recibía el dinero en sus propias cuentas, ya que para romper el rastro financiero, exigía los pagos a través de transferencias o bizum dirigidos a "mulas financieras", es decir, terceras personas que recibían el dinero en sus cuentas y acto seguido lo extraían en cajeros automáticos para entregárselo en mano y en efectivo.

Un aspecto "especialmente gravoso" es la doble victimización que sufrían los vendedores legítimos. Al ser engañados por el ciberdelincuente para que facilitaran fotografías de su Documento Nacional de Identidad, estas víctimas sufrían la instrumentalización de sus datos y como consecuencia directa de esta usurpación, terminaban viéndose inmersas como investigadas en múltiples procedimientos policiales y judiciales por delitos de estafa a lo largo de todo el territorio nacional.

A raíz de esto, recibían citaciones de los juzgados y se veían obligadas a emprender acciones legales para demostrar su inocencia por delitos que no habían cometido.

ALTA MOVILIDAD GEOGRÁFICA Y DETENCIÓN

Consciente de estar siendo buscado, el investigado mantenía una alta movilidad geográfica por todo el territorio nacional para intentar evadir la acción policial y ser detectado. La Policía Nacional ha seguido su pista durante los últimos meses por fincas y localidades de la sierra de Huelva, como Aracena y Cortegana, así como por diversos municipios de las provincias de Sevilla y Badajoz.

El cerco policial culminó finalmente este mes en Valverde del Camino, donde el fugitivo llevaba residiendo apenas 15 días en dicha localidad y se encontraba a punto de cambiar nuevamente de domicilio para continuar ocultándose.

En el momento de ser interceptado por los agentes en la vía pública, el detenido opuso una resistencia extrema para evitar su captura, acometiendo violentamente contra los policías, donde colaboró la Policía Local de Valverde del Camino.