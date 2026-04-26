Diputación de Huelva encara la fase final de las obras de mejora de la carretera entre El Cerro de Andévalo y San Telmo

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, visitando las obras de la carretera HU-6101. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva avanza en la mejora de la red viaria provincial con la entrada en la fase final de las obras de la carretera HU-6101, que conecta El Cerro de Andévalo con San Telmo. El presidente de la institución, David Toscano, ha visitado este domingo el tramo para comprobar sobre el terreno la evolución de una actuación estratégica para la comarca.

Durante la visita, Toscano ha destacado que "los trabajos alcanzan ya un momento especialmente visible para la ciudadanía con el inicio del asfaltado, una fase en la que comienza a apreciarse de forma clara el resultado de la intervención tras meses de ejecución", según ha recogido la institución provincial en una nota.

El presidente ha subrayado que "se trata de una actuación compleja, condicionada tanto por la orografía del terreno como por los episodios de lluvias intensas y persistentes registrados en los últimos meses, así como por la aparición de formaciones rocosas durante los trabajos".

Además, ha puesto el acento en el carácter estratégico de esta inversión, cercana a los 3 millones de euros, que "permite mejorar conexiones fundamentales en la comarca como la de San Telmo con El Cerro de Andévalo y San Telmo con Valdelamusa, reforzando la movilidad diaria, el acceso a servicios y el desarrollo de la actividad económica, especialmente en una zona con actividad industrial y minera".

Toscano ha incidido en que esta obra "da respuesta a una demanda histórica" y ha remarcado su impacto directo en la vida de los habitantes, "no hablamos solo de carreteras, hablamos de vecinos que ganan en tranquilidad, de trabajadores que se desplazan con mayor seguridad y, en definitiva, de calidad de vida".

El presidente ha reafirmado el compromiso de la Diputación con el equilibrio territorial, destacando que "la mejora de infraestructuras en el medio rural es una prioridad para garantizar que vivir en un municipio no suponga desventajas".

En la visita ha estado acompañado por el vicepresidente y diputado de Infraestructuras, Manuel Cayuela, quien ha agradecido la comprensión de los vecinos durante el desarrollo de los trabajos, marcado por la incidencia de las continuas lluvias durante la ejecución de las obras, junto a la exigencia técnica de una intervención que ha requerido importantes movimientos de tierra.

También ha resaltado la coordinación con los ayuntamientos implicados, decisiva para agilizar la tramitación y facilitar el avance del proyecto, y ha reconocido el trabajo de los técnicos de la Diputación y de la empresa adjudicataria.

Por su parte, la alcaldesa de El Cerro de Andévalo, María Ángeles Moreno, ha señalado que se trata de "una actuación muy esperada durante años", destacando su impacto en la movilidad diaria y en servicios esenciales como el transporte escolar o el acceso a servicios básicos, así como la mejora en seguridad en un trazado que presentaba importantes limitaciones.

La concejal del Ayuntamiento de Cortegana y responsable de San Telmo, Violeta Pérez, ha subrayado que se trata de "una necesidad prioritaria", y que esta mejora permite contar con una conexión más segura y funcional con el municipio vecino, clave para el día a día de la población. Desde ambos ayuntamientos han agradecido a la Diputación el desarrollo de esta intervención, esencial para la conectividad de la zona.

MEJORA INTEGRAL DE LA VÍA

La intervención, incluida en el Plan Extraordinario de Carreteras, se desarrolla sobre un tramo de aproximadamente 3,3 kilómetros y ha supuesto la mejora integral de uno de los tramos pendientes de acondicionamiento en esta conexión, con el ensanche de la plataforma hasta una calzada de seis metros -tres por carril- y arcenes, así como la mejora del trazado en planta y alzado para facilitar la circulación y el cruce de vehículos.

La actuación resuelve las limitaciones existentes en la vía, que presentaba dificultades para el cruce de vehículos, deficiencias en el firme y un trazado complejo, especialmente en un entorno de orografía exigente.

Entre los trabajos ejecutados destacan los movimientos de tierra, la renovación completa del firme mediante capas de zahorra artificial y mezclas bituminosas, la mejora del drenaje con nuevas infraestructuras y la reposición de servicios afectados, junto a la instalación de señalización, balizamiento y sistemas de contención para reforzar la seguridad.

En estos momentos, los trabajos se centran en el asfaltado y en las labores de terminación, como la ejecución de cunetas, la señalización, el balizamiento, la instalación de sistemas de seguridad y los remates en el entorno urbano.