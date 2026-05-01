Diputación de Huelva impulsa la presencia de empresas en el Congreso de Frutos Rojos y en una Misión Directa a Italia

Archivo - Imagen de la fachada de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha abierto dos convocatorias para empresas y profesionales del sector cárnico y de la industria auxiliar de la agricultura para participar respectivamente en una Misión Directa a Italia y en el Congreso Internacional de Frutos Rojos. A través de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva, el organismo provincial ha destinado un total de 68.000 euros para ambas iniciativas.

En la primera convocatoria, la Diputación de Huelva ha animado a los empresarios y profesionales de la industria auxiliar de la agricultura de la provincia de Huelva a participar en el stand que el propio organismo provincial instalará en el 11º Congreso Internacional de Frutos Rojos, que se celebrará los días 18 y 19 de junio en el Palacio de Congresos de la Casa Colón de Huelva, según ha informado la Institución Provincial en una nota.

En su apuesta por la dinamización económica del territorio, la Diputación facilita a los empresarios del sector su presencia en el Congreso de Frutos Rojos con el objetivo de dar a conocer y apoyar a las empresas, así como fomentar la comercialización de sus productos y servicios, y en particular, al sector de los frutos rojos, así como promocionar la interconexión entre el sector productor agrícola y el sector auxiliar al mismo. Así, ha indicado que podrán participar un número máximo de cinco empresas y el presupuesto no podrá superar los 30.000 euros.

En la segunda de las convocatorias, la Diputación, a través de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva, ofrece a los empresarios y profesionales de la industria cárnica de la provincia, la posibilidad de participar en la Misión Directa a Italia 2026, que se celebrará del 29 de junio al 3 de julio en Milán.

El objetivo es ofrecer a los empresarios y profesionales del sector cárnico de la provincia el contactos concertados con distribuidores, mayoristas, empresas gourmets y, en general, potenciales clientes, para la apertura de nuevos mercados para sus productos. El número máximo de personas físicas/jurídicas y entidades beneficiarias participantes será de seis empresas.

Asimismo, la Diputación ha explicado que para poder participar en esta acción de promoción internacional, las empresas del sector cárnico deben desarrollar su actividad de fabricación y elaboración en la provincia de Huelva. El presupuesto máximo disponible para la concesión de las subvenciones es de 38.000 euros.