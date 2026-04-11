Diputación refuerza su compromiso con las hermandades del Rocío en la cuenta atrás de la romería

La aldea de El Rocío ha acogido este sábado la LXVIII Asamblea General de Presidentes y Hermanos Mayores del Rocío 2026 - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La aldea de El Rocío ha acogido este sábado la LXVIII Asamblea General de Presidentes y Hermanos Mayores del Rocío 2026, celebrada tras una misa en la ermita, una cita que ha marcado el inicio del camino hacia una nueva romería y la cuenta atrás definitiva para uno de los acontecimientos más emblemáticos de Huelva y de Andalucía.

En este marco, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha participado en la apertura de la asamblea, reforzando su compromiso con la hermandad matriz de Almonte y con el conjunto de las hermandades, según se recoge en una nota de la diputación.

Han asistido asimismo el presidente de la Matriz, Santiago Padilla; el alcalde de Almonte, Francisco Bella; el secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Manuel Jesús Iglesias González; el director general de Emergencias y Protección Civil, Alejandro García; el viceconsejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Tomás Burgos; el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, y el director espiritual de la hermandad matriz, Francisco M. Valencia y otros miembros de la misma.

Durante su intervención, Toscano ha subrayado que esta romería llega en un tiempo especialmente significativo, "a las puertas de un nuevo traslado de la Virgen a Almonte, en pleno tiempo jubilar y avanzando en el camino hacia el reconocimiento del Rocío como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".

El presidente provincial ha trasladado la plena disposición de la diputación tanto a la hermandad matriz como al conjunto de las hermandades, reafirmando el compromiso institucional para atender cuantas necesidades puedan surgir.

"Seguimos trabajando junto a todas las administraciones y, por supuesto, junto a las hermandades, en el desarrollo del Plan Romero, con la convicción de que cuando trabajamos juntos, el camino siempre es mejor", ha señalado.

En este sentido, ha incidido en la importancia de la coordinación y del trabajo conjunto entre administraciones "para estar a la altura de lo que el Rocío exige", destacando la responsabilidad de cuidar cada detalle de una romería de enorme complejidad organizativa.

"Nuestra labor es cuidar los caminos, reforzar la seguridad, proteger el entorno y garantizar que todo esté preparado para que la vivencia del Rocío sea, un año más, segura, ordenada y respetuosa", ha manifestado.

Asimismo, ha querido agradecer de forma expresa la labor insustituible de los presidentes y hermanos mayores de las hermandades. "Hacéis posible esta romería, mantenéis viva esta tradición y hacéis del Rocío algo único en el mundo", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la hermandad matriz de Almonte, Santiago Padilla, ha puesto de relieve la responsabilidad creciente que asumen las hermandades y la complejidad que rodea cada edición de la romería, al tiempo que ha destacado la disponibilidad de las administraciones para hacerla posible.

En esta línea, también ha agradecido a la Diputación de Huelva y a la Junta el respaldo al I Encuentro Continental del Rocío en América, que se celebrará la próxima semana en Argentina con 31 entidades registradas.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha incidido igualmente en la colaboración institucional como pieza clave para seguir construyendo "la mejor romería posible", reforzando la coordinación entre administraciones, hermandades y dispositivos de seguridad y emergencias.

El cierre del acto ha corrido a cargo del viceconsejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Tomás Burgos, quien ha destacado que la asamblea es "mucho más que una cita organizativa", al unir tradición y servicio público para proyectar la romería al mundo.

Posteriormente, representantes de la Guardia Civil, del Plan Romero, del Emergencias Sanitarias 061, del Espacio Natural de Doñana, del Ayuntamiento de Almonte, de la Policía Local, junto a miembros de la Matriz, han abordado los aspectos técnicos de esta romería.