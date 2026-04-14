A disposición judicial en Huelva por circular tres kilómetros en sentido contrario por la A-483

Archivo - Moto de la Guardia Civil de Tráfico en Huelva. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huelva ha procedido a la investigación y puesta a disposición judicial del conductor de un turismo por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducción temeraria, tras conducir en sentido contrario durante más de tres kilómetros por la A-483.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva estableció un dispositivo operativo especial de intensificación de servicios, con motivo de la celebración del Campeonato del Mundo de Motocross MXGP en el Circuito de Motocross de Almonte, situado en las inmediaciones de la A-483.

De este modo, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 21 de marzo, cuando los guardias civiles actuantes, por la calzada en sentido decreciente --hacia Bollullos Par del Condado-- de la autovía A-483, observaron un vehículo circulando por el carril izquierdo de su misma calzada, pero en sentido opuesto --hacia Matalascañas--.

Tras activar la señalización de emergencia, procedieron a retener la circulación existente tras ellos hasta llegar a su completa detención. Una vez se cercioran de que no existía peligro para los usuarios de la vía, los agentes neutralizaron su trayectoria evitando con ello un posible siniestro, resultando que el conductor había circulado por la autovía en sentido contrario durante varios kilómetros.

Las diligencias instruidas, junto al investigado, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de La Palma del Condado (Huelva), que entiende de la causa.