Elma Saiz: El Gobierno tiene "la mirada puesta en 2027 y más allá" para responder a los "desafíos" españoles

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Carlos Luján - Europa Press

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido este jueves que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene "la mirada puesta en 2027 --año en el que finaliza la legislatura y tendrían que celebrarse elecciones generales--, y más allá para seguir dando respuesta a los desafíos que tiene la sociedad española".

Así lo ha trasladado la ministra portavoz a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Palos de la Frontera (Huelva) al día siguiente de la comparecencia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó en el Congreso de los Diputados y en la que, según ha valorado Elma Saiz, fue "muy claro".

En esa línea, la portavoz ha defendido que lo que el Gobierno tiene "por delante y va a seguir teniendo es el trabajo, la búsqueda de acuerdos para seguir transformando" España "siempre con el objetivo" de poner "en el centro" de sus políticas el objetivo de "mejorar la vida" de las personas.

"Esa es la acción de este Gobierno y lo que vamos a seguir haciendo", según ha aseverado la ministra, que en ese punto ha remarcado que "las legislaturas son de cuatro años", y el Ejecutivo tiene "la mirada puesta en 2027 y más allá, para seguir dando respuesta a los desafíos que tiene la sociedad española".

También ha indicado que el presidente "ha sido claro" a la hora de explicar que el Gobierno trabaja actualmente "para presentar el proyecto de Presupuestos" Generales del Estado (PGE) del próximo ejercicio, y que tiene "mucho trabajo por delante". "Y en eso es en lo que estamos, en trabajar, en acordar y en seguir transformando nuestro país, siempre con el objetivo de mejorar la vida de la gente", ha incidido la ministra portavoz.

"RESPETO A LA PRIVACIDAD" ANTE CONVERSACIONES PUBLICADAS DE ZAPATERO

Por otro lado, a Elma Saiz le han preguntado en esta atención a medios por los chats privados entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, que se han publicado este pasado miércoles, y al respecto ha apelado "al respeto no solamente al principio de presunción de inocencia, que es inspirador" del "ordenamiento" jurídico español, "sino también, por supuesto, a la privacidad de cada una de las personas".

Dicho esto, la ministra ha defendido que "hay que ser muy contundentes", y cuando se pide desde el Gobierno un "respeto a principios inspiradores" del ordenamiento español "no son eslóganes, sino que tiene que ser algo que se materialice en el día a día". "Y por eso apelo a ese respeto a los principios inspiradores de nuestra democracia y de nuestro ordenamiento jurídico", ha remachado.

SOBRE EL CASO DE LEIRE DÍEZ

Por otro lado, le han preguntado a la ministra si desde el PSOE van a "demandar" a la exmilitante socialista Leire Díez, investigada en casos de supuesta corrupción, y ha respondido que "esas son cuestiones que corresponden al Partido Socialista".

En todo caso, ha remarcado que desde el Gobierno están "siempre en el lado de total colaboración con la justicia, de condena sin paliativos a cualquier atisbo de corrupción".

"Eso es lo que ayer se puso encima de la mesa", según ha aseverado Elma Saiz, aludiendo así a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, así como apelando al "plan de Estado de lucha contra la corrupción" con el que, según ha remarcado, cuenta el Gobierno.

En ese punto, la ministra portavoz ha considerado que "es el momento de preguntar al resto de partidos políticos, en este caso al principal partido de la oposición --en referencia al PP--, cuál es su posición" que mantiene respecto a "estas medidas concretas", porque "cuando han tenido oportunidad de mostrar cuál es la posición que tienen, el voto ha sido en contra a medidas que se han llevado al Congreso de los Diputados", según ha apostillado.

Elma Saiz ha denunciado además que, en comunidades autónomas donde PP y Vox gobiernan en coalición, "están desmantelando agencias de lucha contra la corrupción, o incluso eliminándolos, llamándolos inventos". "Esa es la coherencia: mientras unos llevamos a cabo políticas y ponemos encima de la mesa un plan de lucha contra la corrupción, ayer vimos que el señor (Alberto Núñez) Feijóo --presidente del PP-- lo único que hizo fue destilar odio, y demostrar que no tiene proyecto político más allá del insulto", ha añadido la ministra para finalizar.