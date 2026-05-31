Estabilizado el incendio forestal declarado en Gibraleón (Huelva) tras contar con once efectivos del Infoca

Incendio forestal de Gibraleón. - PLAN INFOCA

HUELVA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha conseguido estabilizar a las 18,15 horas de esta tarde el fuego declarado este domingo en el paraje Marismas del Burro, ubicado en el término municipal de Gibraleón (Huelva), donde se han llegado a movilizar hasta once efectivos para su extinción.

Según ha informado el Plan Infoca a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha sido declarado sobre las 14,29 horas de esta tarde, en una zona de marismas próxima al río Odiel.

En estos momentos, el Infoca mantiene desplegado un dispositivo compuesto por seis efectivos tanto terrestres como por aire, en concreto, dos vehículos autobomba, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un helicóptero semipesado.

Por otro lado, Infoca ha explicado en declaraciones a esta agencia que en dicha ubicación no hay presencia de viviendas, pero si de que se trata de una zona con una vegetación "muy densa y húmeda" por encontrarse cerca de las marismas, motivo que complicaría los trabajos de extinción del fuego.