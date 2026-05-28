Experto del Hospital Quirónsalud Huelva advierte de los efectos del calor sobre la insuficiencia venosa crónica

El especialista en reumatología del Hospital Quironsalud Huelva, Esteban Rubio Romero. - QUIRÓNSALUD HUELVA

HUELVA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El especialista en reumatología del Hospital Quironsalud Huelva, Esteban Rubio Romero, advierte sobre los efectos del calor en la insuficiencia venosa crónica, una enfermedad prevalente, crónica y progresiva.

Según ha indicado el hospital en una nota de prensa, la insuficiencia venosa crónica se produce por la incapacidad del sistema circulatorio para realizar un retorno venoso adecuado acumulándose así la sangre en las piernas y apareciendo como consecuencias, las varices.

"La calidad de vida de los pacientes se deteriora por esta patología que sin el adecuado manejo pude ocasionar complicaciones más graves como úlceras, tromboflebitis y/o sangrado de una variz", ha afirmado el doctor Rubio.

En este sentido, la aparición de varices tiene origen multifactorial. Los antecedentes genéticos, la edad, las alteraciones hormonales, el embarazo, el sobrepeso y la obesidad y el sedentarismo conforman los principales desencadenantes. La insuficiencia venosa crónica (IVC) se manifiesta con "pesadez, dolor e hinchazón en las piernas que se acentúa al final del día".

También se puede padecer edema, principalmente en los tobillos; calambres nocturnos; sequedad y purito de la piel de la zona afectada; arañas vasculares; y varices.

"El calor agrava estos síntomas y se producen episodios de reagudización del dolor", ha explicado el especialista, quien ha apuntado que las altas temperaturas dilatan las venas provocando un enlentecimiento mayor del retorno venoso.

Además, el especialista ha señalado que es "importante" que el paciente que presenta este enfermedad evite exposiciones prolongadas al sol y aumente el cuidado durante los meses de verano. Para ello, se recomienda ejercicio físico regular, que active el bombeo muscular y el retorno venoso; una dieta saludable baja en sal para reducir la retención de líquidos; evitar mantenerse sentado mucho tiempo e ir realizando estiramientos de piernas y rotaciones de tobillos; usar medias de comprensión en casos indicados por el especialista; usar ropa amplia que facilite el retorno venoso.

También se recomienda elevar las piernas varias veces al día y durante el descanso nocturno y esta debe ser por encima del nivel del corazón; evitar la exposición solar prolongada, playa y piscina; aplicación de duchas frías y tibias que ayuden a la vasoconstricción y tienen efecto antiinflamatorio; aumentar la cantidad de líquido ingerido y la hidratación de la piel.

Por último, el doctor Rubio ha recordado que "durante las vacaciones es habitual que se pierda adherencia al tratamiento, pero en casos de patologías que empeoran durante esta época como es el caso de la insuficiencia venosa crónica, su mantenimiento es aún más importante".