Extinguido el incendio en la planta de reciclaje de Almonte (Huelva), que afecta a una zona forestal "mínima"

Imagen del incendio en una planta de reciclaje de Almonte el lunes por la tarde. - CONSORCIO BOMBEROS DE HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) y el Consorcio de Bomberos han dado por extinguido este martes, 21 de abril, el incendio que se declaró el lunes por la tarde en una planta de reciclaje de Almonte (Huelva), que se encuentra situada en el paraje Montehigo, y que también afectó a una zona forestal, aunque la superficie forestal dañada ha sido "mínima".

Según ha indicado el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la superficie forestal dañada ha sido "mínima", toda vez que ha detallado que para su extinción este lunes intervinieron un helicóptero superpuma; un grupo de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzo contra incendios (Brica), dos técnicos de operaciones y tres vehículos autobombas.

Por su parte, desde el Consorcio han indicado que el incendio en la escombrera de plásticos se ha dado por extinguido en la tarde de este martes, después de que a lo largo de la mañana y mediodía se haya continuado trabajando para perimetrar la zona central, que continuaba ardiendo por la mañana al ser un material muy combustible e inflamable.

El Consorcio de Bombero recibió el aviso del incendio a las 15,35 horas e indicó que se trata de una antigua escombrera de plásticos, por lo que hasta la zona se desplazaron 12 bomberos de tres parques --Almonte, Valverde del Camino y San Juan del Puerto-- con siete camiones, ya que, según explicó la Policía Local, estaba generando "humo potencialmente tóxico".

En el operativo llegaron a trabajar más de 30 efectivos entre bomberos del Consorcio, Infoca, Policía Local, Guardia Civil y la unidad del Seprona, ha señalado la Policía Local de Almonte, que apuntó que como medida preventiva se llegó a desalojar las fincas colindantes, "tanto personas como animales". Asimismo, señalaron que el origen del incendio se encuentra en investigación, pero que no se descartaba una posible causa intencionada.