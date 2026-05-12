Fiscalía no "descarta nada" en la investigación por la muerte en Huelva de los agentes que perseguían una narcolancha

Archivo - La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, en imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

GRANADA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha señalado este martes que "no se descarta absolutamente nada" en la investigación abierta sobre la muerte de dos guardias civiles que participaron en la persecución de una narcolancha a 80 kilómetros de las costas de Huelva.

Preguntada sobre si para la Fiscalía puede llegar a considerarse un accidente laboral o si este asunto puede derivar en responsabilidades para la Administración por falta de medios en la lucha contra el narcotráfico, Tárrago ha matizado que la investigación está comenzando ahora y no se pueden determinar todavía las causas.

La fiscal superior ha revelado que ha hablado con el director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil y con el general de la zona de Andalucía sobre este asunto, si bien ha rehusado ofrecer valoraciones al respecto de este caso en tanto que las investigaciones acaban de comenzar.

"Estamos ahora en el momento de lamentar la muerte de estos dos guardias civiles y se están investigando cómo se desarrollaron los hechos y por tanto sería muy atrevido por mi parte el determinar la causa y cómo sucedieron", ha incidido, al ser preguntada por los medios precisamente un día después de que la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, calificara la muerte de estos dos agentes como un "accidente laboral".

Tárrago ha atendido este martes a los medios antes de inaugurar la jornada 'Fiscales de la Comunidad Autónoma de Andalucía de violencia sobre la mujer' en el Palacio de Carlos V de Granada.

El suceso se produjo el pasado viernes 8 de mayo en torno a las 11,00 horas, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, cuando se inició una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial sobre una narcolancha en alta mar.

Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuándo era trasladado al hospital. Además, resultaron heridos otros dos agentes.